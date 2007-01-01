Жители улицы Плеханова в Калуге устали от уличных торговцев

В редакцию написали наши читатели, которые живут на улице Плеханова. Они пожаловались на уличных торговцев, которые уже давно облюбовали эту улицу.

- Торговцы всех мастей просто одолели нас. Перегородили всю улицу, после них мусор, вытоптанный газон, сломанные деревья, коробки свои прячут под лестницами магазинов, аптек в нашем доме, веники прям на дереве, - жалуется женщина. - Тут же пристроились попрошайки.

Калужанка просит городские власти вновь обратить внимание на эту проблему и помочь людям переселиться под крытые и бесплатные места.