В Калуге отремонтировали два зала городского досугового центра

О ходе работ на улице Пухова во вторник, 19 ноября, рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

В этом году в порядок привели гримёрки, актовый и танцевальные залы. Заменены старые двери на противопожарные, обновлено покрытие полов, смонтированы навесные потолки и освещение.

Ранее там уже заменили кровлю и отремонтировали систему отопления.

- В планах их ещё много, но уже стало уютнее, просторнее и светлее! – заявил Денисов.