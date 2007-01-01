Дмитрий Денисов запретил рубить деревья на Кубяка

Речь идет о пешеходной зоне на улице Московская, в Калуге, в районе дома 311.

Местные жители пожаловались городскому голове, что подрядчик строящегося жилого комплекса вырубает деревья на аллее и хочет построить автостоянку.

Надо сказать, что город при Денисове наконец-то взялся за зелёные насаждения системно и предметно. Мёртвые и неизлечимые деревья – удаляются. Там, где есть угроза их обрушения на людей или машины – тоже.

Специалисты говорят, что после войны Калугу засаживали прежде всего низкосортными деревьями – тополями и ясенями. Срок их жизни вышел. «Помог» и вредитель – изумрудная узкотелая златка.

Теперь горуправа собирается заказать проекты и начать системно озеленять улицы Калуги уже более качественными, долговечными деревьями.

Ситуацию на Кубяка подробно разобрали на прошедшей в понедельник, 18 ноября планерке городского головы Калуги.

Где нам гулять?

Жители улицы Московская вблизи нескольких корпусов дома №311 забили тревогу 14 ноября. Они увидели, как строители начали пилить деревья вдоль аллеи у их дома.

- У нас это было единственное место, где можно было погулять, не вырубайте аллею! – написали калужане в жалобе Дмитрию Денисову.

Люди сообщили, что часть деревьев до этого стали засыхать, потому что, коммунальщики, прокладывая кабель, повредили их корни. Жители были возмущены, когда узнали, что на месте вырубки подрядчик хочет построить платную автостоянку.

Необходимо отметить, что эту аллею несколько лет назад городские власти благоустроили. Асфальтовое покрытие пешеходной дорожки было заменено на плитку.

- По аллее ежедневно гуляют люди, деревья защищают нам от пыли и шума, зачем рубить деревья, оставьте нам единственную зеленую зону, - добавили калужане.

Кто рубит

Земельный участок, вокруг которого внезапно закипели страсти, находится в аренде ООО «Рио-Монолит». Договор аренды был заключен в 2009 году. Проект планировки этой территории начал разрабатываться в 2021 году и в 2023 был утвержден.

- В соответствии с ним планировалось размещение двух бесплатных стоянок с общим количеством машин до 465-ти, - пояснил заместитель городского головы Дмитрий ШМАКОВ. – В 2023 году проводились общественные обсуждения проекта, замечаний и предложений от жителей тогда не поступало.

Городской голова Калуги напомнил, что тогда, в 2009 году существовали более строгие требования по количеству парковочных мест при строительстве жилья. Сейчас они немного смягчены.

- Участок был необходим для комплексного решения проблемы, в том числе по гостевым парковкам, необходимым для реализации этого проекта в целом, - объяснил городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ. - Кстати, она должна быть бесплатной, поэтому я с удивлением прочитал в СМИ, что здесь планируется платная парковка. Нет, это в данном случае гостевая парковка части жилого комплекса.

Деревья начали падать сами

Автомобили у аллеи жители ставили и без парковки. Вдоль пешеходной зоны всегда стояла вереница авто. Правда, в этом году оставлять автомобиль под деревьями стало небезопасно.

- Из-за произошедшего неконтролируемого повала деревьев, владельцы поврежденных машин на данной территории понесли убытки, - рассказал Дмитрий Шмаков. - В настоящее время с застройщиком ведется претензионная работа по компенсации ущерба пяти владельцам автомобилей.

Один из владельцев готовит исковое заявление в суд, сумма ущерба составляет более 1 млн. рублей.

- Для предотвращения подобных ситуаций в ноябре нынешнего года застройщик получил талон на вырубку 44 больных деревьев, - добавил зам. Городского головы. - На сегодняшний день удалено 25 деревьев. Они были определены совместно с представителем управления городского хозяйства, как представляющие опасность жизни и здоровью людей, а также имуществу.

По словам представителей горуправы, работы по устройству гостевой парковки, в том числе и проектные, сейчас приостановлены. Застройщик ведет работу по внесению изменений в проект планировки территории.

В том числе, прорабатывается вариант сохранения максимального количества деревьев в буферной зоне с возможным размещением бесплатной эко-парковки.

Поставить на стоп

После обсуждения нюансов сложившейся ситуации, городской голова Калуги распорядился запретить дальнейшую вырубку деревьев на этом участке улицы Московская.

- Все, полный стоп, будем встречаться с людьми, корректировать проект планировки, - категорично заявил городской голова Калуги. - Никто ничего пилить не будет, никто никакие аллеи ликвидировать не будет. Мы прекрасно слышим и видим, что наши граждане говорят, поэтому ваше желание здесь, в данном случае, закон.