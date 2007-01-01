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На расширенном заседании ЛДПР говорили об экономическом развитии регионов страны в условиях санкций

11:13 сегодня
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«Россия больше, чем Москва» - эти слова были основополагающим и направляющим тезисом на расширенном выездном заседании фракции ЛДПР в Государственной Думе, которое состоялось 15 ноября в Калуге

Более 150 делегатов, среди которых федеральные депутаты, сенаторы, региональные депутаты, которые съехались со всей страны в Калугу.

Необходимость развития самодостаточности регионов, в том числе, за счёт перераспределения налогов в их пользу, укрепление экономики и решение проблем нехватки кадров в условиях санкций – эти ключевые задачи поставили на повестку дня участники совещания.  

- Сегодня страна, весь русский мир и русская демократия претерпевают важнейший период, определяющий нашу дальнейшую историю, - сказал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, открывая совещание. – И сегодня наша ежедневная ответственность заключается в выработке законодательных предложений, которые соответствуют мыслям и чаяниям людей, а также в их скорейшей реализации.

За словом следует дело. Председатель ЛДПР объявил о предложении понизить налоговые ставки на прибыль для организаций, которые зарегистрированы и работают не менее трех лет на территориях малых городов и имеют в штате не менее 50 сотрудников.

Эта мера, по мнению Леонида Слуцкого, окажет прямое положительное влияние на развитие регионов и будет стимулировать экономическую активность в сельской местности, в поселках городского типа и в городах с населением до 50 тысяч человек.

Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в федеральное Правительство.

Также Леонид Слуцкий затронул вопросы трудовой миграции.

- Неквалифицированных мигрантов необходимо постепенно заменять на специалистов наукоемких производств, развивая автоматизацию и робототехнику. При этом мы всегда рады умелым рабочим рукам гостей из любых регионов и стран при условии, что они уважают и соблюдают наши правила и наши традиции, - подчеркнул председатель ЛДПР.

В этой связи Леонид Эдуардович упомянул еще один важный законодательный проект, который буквально накануне обсудил с Президентом Владимиром Путиным.

- Мы выступили с инициативой, которая поддержана и партией парламентского большинства – и другими коллегами – запретить неквалифицированным мигрантам привозить свои огромные семьи. Чтобы не было источника социальной напряжённости, очередей в поликлиниках, сложного поведения детей мигрантов в школах и многого другого, что не совсем вяжется с нашими традициями, с устоями нашего общества, – отметил Леонид Слуцкий.

Кстати, этот законопроект поддержали на сайте партии уже более 400 тысяч человек.

В совещании принял участие Министр экономического развития РФ Максим Решетников, который подчеркнул, что достойным ответом на внешние и внутренние вызовы стала именно конструктивная совместная работа Правительства и Государственной Думы. Констатируя поступательный рост, который наблюдается последнее время в российской экономике, он поблагодарил парламентскую фракцию ЛДПР за то, что партия очень глубоко погружена в экономическую, в региональную повестку и организует конструктивный диалог.

Калуга не напрасно была выбрана местом встречи делегатов ЛДПР, ведь за последние два года регион демонстрирует поразительные темпы развития надломленной санкциями экономики и вышел по этим показателям на второе место в ЦФО. Этому был посвящен доклад губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Участники совещания сошлись во мнении, что «Россия больше, чем Москва» - не просто лозунг, а объективная истина, которую подтверждают регионы с их потенциалом, рабочими руками, светлыми умами, с желанием делать свою страну лучше, богаче, сильнее. Жители районов и областей не просто достойны в улучшении уровня жизни, они готовы приложить к этому все силы. А значит, у ЛДПР много работы, чтобы этому поспособствовать.

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Лента комментариев
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