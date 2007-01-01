Более 250 кг отходов удалось собрать в минувшую субботу на ул. Московской

Организатором экологической акции выступила Объединенная домостроительная корпорация. Участниками уже второго субботника стали молодежные и студенческие организации, учебные заведения и местные жители под предводительством калужского эколога Екатерины Николаевой.

На этот раз эко-волонтеры совместно с сотрудниками ОДСК организовали уборку оврага, где протекает ручей-приток реки Терепец. Этот ручей имеет большое значение для калужан, особенно для тех, кто заботится о сохранении природы в родном крае. Эта акция стала второй для компании в регионе. Ранее эко-субботник проводился во дворах жилых домов, расположенных на улице Московская.

«Сегодня мы проводим очередную экологическую акцию. Для нашей компании очень важен вопрос сохранения окружающей среды. Мы рады, что к нашей инициативе с каждым разом присоединяется все больше людей, организаций и волонтеров. Мы знаем, как важен Терепец для калужан. И готовы вместе с жителями прикладывать все усилия для сохранения и очищения природных богатств региона», - отметил управляющий директор ООО «ОДСК Калуга» Александр Елагин.

К сбору отходов волонтеры подходят ответственно. Благодаря усилиям местных эко-волонтеров такие уборки дают вторую жизнь отходам. Система РСО – раздельный сбор отходов позволяет предоставлять на переработку мусор и получать из них материалы, которые используются в том числе и для строительства. Например, стекло благодаря вторичной переработки превращается в стекловолокно.

Партнером таких акций выступает эколог, член РЭО Екатерина Николаева.

«Уже вторая акция по уборке овражной зоны с разделением отходов на локации прошла в Калуге. Такие акции получают все большую популярность у жителей город. Совместно мы показываем важность правильного обращения с отходами и приучаем калужан к бережному отношению к природной среде внутри города. В этот раз мы собрали порядка 250 кг различных фракций отходов. Все пойдет на вторичную переработку. Не обошлось и без черных классических мешков, их в общей сложности собрано 15 штук по 8-10 кг», - отметила Екатерина Николаева.