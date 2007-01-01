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Общество

Губернатор прокомментировал проблемы с лекарствами для калужских льготников

Дмитрий Ивьев
16:25 сегодня
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- Вижу много обращений жителей области по поводу перебоев с льготными лекарствами, в том числе для диабетиков, - заявил 18 ноября Владислав Шапша. - Закупили большую партию препаратов, они поступают в аптеке. Держу ситуацию на контроле. На прямом эфире в четверг обсудим эту тему.

Также глава региона сообщил, что федеральная помощь поступит для борьбы с сахарным диабетом. Всего около 28 миллионов рублей.

Деньги потратят на оснащение медучреждений в сельской местности, а также обеспечение детей и беременных женщин портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы.

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