Чиновник выругался матом на всю Калугу

Начальник «Калугатеплосеть» на городской планерке Калуги забыл выключить микрофон.

В понедельник, 18 ноября, на еженедельном совещании городского головы Калуги шел разговор о необходимости установки водоразборных колонок на правобережье.

Вдруг, в пояснения Дмитрия Денисова вклинился голос директора МУП «Калугатеплосеть», который забыл нажать кнопочку отключения микрофона.

- В (место деторождения) эти колонки…

На что городской голова Калуги Дмитрий Денисов моментально отреагировал:

- Игорь Николаевич, отключите микрофон… мастер эпистолярного жанра.