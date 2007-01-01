Чиновник выругался матом на всю Калугу
Начальник «Калугатеплосеть» на городской планерке Калуги забыл выключить микрофон.
В понедельник, 18 ноября, на еженедельном совещании городского головы Калуги шел разговор о необходимости установки водоразборных колонок на правобережье.
Вдруг, в пояснения Дмитрия Денисова вклинился голос директора МУП «Калугатеплосеть», который забыл нажать кнопочку отключения микрофона.
- В (место деторождения) эти колонки…
На что городской голова Калуги Дмитрий Денисов моментально отреагировал:
- Игорь Николаевич, отключите микрофон… мастер эпистолярного жанра.
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