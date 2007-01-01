Как будут чистить от снега Калугу предстоящей зимой?

Городские власти заявляют о кардинальных изменениях в логистике и условиях очистки областного центра нынешней зимой.

Обо всех новшествах в деле избавления горожан от снежных завалов рассказал в минувший четверг, 14 ноября, первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга».

Разбираемся подробно.

И вывезем, и растопим

Среди новостей с предстоящего фронта борьбы со снегом в Калуге стоит прежде всего отметить покупку городскими властями установки для плавления снега. Разговоры о необходимости приобретения такой станции велись несколько лет. Ну, право, чем мы хуже Москвы?

Однако все плюсы разбивались о слишком высокой стоимости таких установок и возможных проблем с экологической безопасностью. Дело в том, что превращенный в воду снег с дорог Калуги критически насыщен опасными ингредиентами. Выливать эту талую с бензином, продуктами химическом очистки дорог и прочими «прелестями» автомобиледвижения просто в почву или в водоемы категорически запрещено.

Необходимо строить дополнительные станции очистки этой воды, что тоже влетало в копеечку. Всё это и останавливало городскую управу Калуги от шага к покупке установки для плавления снега. Наконец, этой осень. Все проблемы решились.

- Установка у нас уже есть, рассказал первый заместитель городского головы Калуги Александр СЕРЯКОВ. – Она мобильная, но не на колесиках, конечно. Просто ее можно оперативно устанавливать в любой точке города. А весной она благополучно переедет на базу МБУ СМЭУ, где и находится сейчас.

Она небольшая, но в то же время достаточно производительная. Объём переработки снега в час у неё 100 кубических метров. В сутки примерно 800 кубов, мне кажется, неплохой объем, но для понимания, в снежные зимы мы в сутки вывозим от 3 до 6 тысяч кубов снега из города.

Плавить пока собираются, по словам Александра Серякова, только снег с центральных улиц. Дополнительного финансирования для ее покупки не потребовалось, все решили в рамках текущей деятельности МБУ СМЭУ.

- На грунт и в Оку ничего не попадёт, добавил первым зам градоначальника. - Мы договорились с государственным предприятием Калужской областной водоканал. Стоки со снегоплавильной установки будут сбрасываться в канализационный коллектор.

Восемьсот кубов в сутки – это примерно чуть больше одной трети все вывозимого за сутки снега из Калуги. Остальной его объем будет идти привычно на снежные свалки. Кстати, город к этой зиме подготовил ещё одну территорию под утилизацию снега. Помимо свалки в Доможирово, снег будут свозить в район Рождествено.

Песок по разным корзинам

Еще одна трудность, которую испытывают коммунальные службы города каждой зимой – это сумасшедшая запаркованность не слишком широких дорог Калуги и слишком большое «плечо» для спецмашин от пункта складирования песко-соляной смеси и места посыпки.

Песок уже закуплен и смешан с солью, завезено и необходимое количество химического ингредиента для посыпки. Его будут использовать только в центре, наиболее сильный трафик автомобилей. А вот посыпать нынче станет удобней.

- Песок мы теперь складируем не как раньше, в одном месте на базе СМЭУ на улице Азаровской, а в четырех точках по городу, объяснил Александр Серяков. - На Азаровской, на правом берегу, в центральной части города и в Турынино.

Кстати, решается сейчас и проблема с водителями спецтехники. Городские власти решили обратиться за помощью в пригородные сельхозпредприятия, где в зимний период не так много работы трактористам. Водителям предложат поработать зимой в городе. Зарплату обещают от 60 тысяч рублей.

Гроза для «паркуюсь где хочу»

Любителям бросить свое авто где попало, невзирая на знаки нынешней зимой стоит быть внимательнее. Городские власти нашли возможность оперативно эвакуировать мешающие уборке снега автомобили.

Старые пару эвакуаторов уже давно пора отправить на свалку, свой ресурс они отработали.

- Мы практически с нуля создали новую службу, - рассказывает Серяков. - Теперь этим будет заниматься не «Калугаспецавтодор», — основным видом деятельности которого является обслуживание ливневого хозяйства города, а транспортники. Служба эвакуации теперь будет находиться в «Управлении калужского троллейбуса». У них есть для этого компетенции, база, оборотные средства.

Мы заключили контракт на покупку двух новых эвакуаторов. Их будет достаточно для работы в городе. В середине декабря мы ожидаем их отгрузку в городе и незамедлительно приступим к работе.

Другими словами, теперь у невнимательных водителей на порядок увеличится шанс не увидеть своего четырехколесного друга под окнами утром. К тому же штрафы и плату за содержание на спецстоянки никто не отменял. Стоит обратить на это внимание.

Неужели будет счастье пешеходам?

Прошлая зима стала для калужан настоящим испытанием. Заваленные снегом тротуары поутру не давали шанса дойти до работы без опозданий. Горожане заваливали паблики соцсетей городских начальников с гневными сообщениями об ужасном состоянии пешеходных дорожек.

К этой зиме, при поддержке губернатора Калужской области, город закупает десять малогабаритных спецмашин, так называемых Чистиков. Они оборудованы всем необходимым для очистки тротуаров и их размеры позволяют проходить большинству тротуаров областного центра.

- Контракт мы заключили ещё летом, поясняет Александр Серяков. – Поставщик, выигравший тендер, из Липецка. Четыре машины уже есть у нас. Пятую, шестую машину мы ожидаем на днях. Остальные четыре, если будут проблемы с их поставкой, мы будем принимать меры согласно законодательству, вплоть до смены поставщика.

Впрочем, не везде сможет проехать даже такая малогабаритная техника и без ручной уборки снега с тротуаров не обойтись.

- Да, у нас есть несколько бригад, одни выходят с пяти утра, другие им на смену с восьми утра и до семнадцати часов работают, поясняет первый зам городского головы. - У них задача почистить там, где механизированная уборка по определенным причинам невозможна.

Людей, конечно, мало, а предложений трудоустройства много. Поэтому у людей есть возможность выбирать, они выбирают там, где большая заработная плата и более комфортные условия. Мы тоже стремимся к этому. В день у нас около 120 человек будут выходить зимой. Если зима будет ровной достаточно, и снегопады будут не пиковые, то в принципе этого количества должно хватать.

Не по заявке, а по графику

Наконец, похоже, решилась и проблема очистки от снега дорог третьей и далее категорий, вдоль которых расположены многие северные района города и правобережья. Раньше техника на очистку этих дорог выезжала только после заявки.

- В этом году мы от этого подхода отказываемся, - заявил Александр Серяков. - Мы организовываем работу так, чтобы эти дороги содержались по ГОСТу. Также будем сотрудничать с государственным предприятием МТС, договорённости соответствующие есть, они закупают дополнительную технику для работы зимой.

Помимо МТС мы привлекаем стороннего подрядчика, который выйдет на уборку города в северной части. Это в дополнение к СМЭУ и МТС. Подрядчик выйдет в северную часть города от Азаровской улице и выше.

Кроме этого, видя большое количество жалоб от жителей микрорайона Кошелев, удалось организовать работу и там.

В Кошелеве чистить снег будет управляющая компания «Стандарт» за наши деньги. Они будут чистить всё, кроме маршрута общественного транспорта, который идёт в микрорайон Кошелев. Маршрут мы чистим сами, силами МБУ СМЭУ.

Рассказывая о всех нововведениях, первый заместитель городского головы Калуги между тем прекрасно понимает, что зимняя уборка города вещь сложная и непредсказуемая, как и погода. Победных реляций мы в интонациях Александра Серякова не услышали, скорее прагматичный подход.

- Надо вовлечь этот процесс всех, кого сможем, использовать все ресурсы, но эти ресурсы расходовать рачительно, эффективно, - резюмировал разговор Александр Серяков. - Удастся ли? Ну, посмотрим. Я бы не стал сейчас делать громких заявлений о том, что мы 100% готовы, точно все будет идеально, снег будем ловить на лету.

В период пиковых снегопадов все равно будут какие-то трудности. Вот наша задача, я считаю, сделать так, чтобы эти трудности были наиболее кратковременными, то есть минимизировать этот вот период неудобств.