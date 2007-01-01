+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Исследование: МТС возглавила рейтинг лидеров цифровой безопасности
Общество

Исследование: МТС возглавила рейтинг лидеров цифровой безопасности

Дмитрий Ивьев
14:51 сегодня
0 230
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Аналитики компании J'son Partners Consulting со ссылкой на агентство J-SON and Partners провели сравнительное тестирование сервисов цифровой защиты, изучили публично доступную информацию и составили рейтинг лидеров цифровой безопасности. МТС заняла первое место по результатам ежегодного исследования.  

Далее в списке - Билайн, Мегафон, Яндекс и t2. Отмечается, что российские цифровые компании активно запускают специализированные сервисы для борьбы с телефонными мошенниками и утечками данных. Например, МТС запустила голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Кроме того, функция «Уведомление об утечке данных» у МТС, Сбера и t2 позволяет отслеживать данные абонента при утечке в сеть и давать рекомендации по предотвращению таких ситуаций.

Цифровую безопасность российских абонентов обеспечивают по нескольким направлениям: совершенствование сервисов антиспама, борьба с мошенническими действиями, защита финансовых данных, использование сервисов киберзащиты для пользователей.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы защиты пользуются повышенным интересом у пользователей и разработчиков, которые внедряют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.

«С начала 2023 года наша антиспам-защита блокировала почти 8 миллионов нежелательных звонков в Калужской области. Это вдвое больше, чем за то же время год назад. Система цифровой безопасности не только помогла сэкономить время, ответив за абонента или предупредив о возможном рекламном характере звонка, но и защитила от более серьезных последствий — кражи личных данных, действий телефонных мошенников», — отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова.

По данным опроса ВЦИОМ, 67% россиян за последние полгода-год сталкивались с телефонными и цифровыми мошенниками. Поэтому сервисы цифровой защиты пользуются высоким интересом и со стороны пользователей, и со стороны разработчиков, которые быстро добавляют новые возможности, обеспечивающие защиту личных данных.  

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
M

русский мир

...
Общество
В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей
12:44 сегодня
1 1278
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
Происшествия
В Калуге женщину сбили ночью на улице Жукова
07:42 сегодня
1 1792
ILR

И что ФАС поможет?...

...
Авто и транспорт
В Калуге ограничили движение на улице Кирова
23:19 17.11
3 3056
Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

...
Общество
Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
21:37 17.11
1 3030
Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
20:13 17.11
8 4284
ajax

на манеже "Заря"

...
Спорт
«Калуга» завершила сезон поражением в игре с «Сибирью»
20:05 17.11
1 1258
VGA

Человек недавно узнал от чего бывают дети, теперь пытается выяснить - зачем нужен брак.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Сатья Дас в Калуге: «Дети бывают от секса, а не от брака»
20:02 17.11
3 4830
VGA

машины завершают проезд перекрестка в тот момент, когда пешеходам горит зеленый.

...
Происшествия
В Калуге пешехода сбили на улице Ленина
19:58 17.11
2 2498
VGA

Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

...
Происшествия
Мошенники украли у учительницы из Калужской области 400 тысяч рублей
19:50 17.11
1 2130
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

...
Благоустройство
В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
18:31 17.11
5 3694
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6InprLzl4UkRSc21sUGhRSHFLVGFMeHc9PSIsInZhbHVlIjoiY1RsNDBxMEpNYnJpYmJEZWZwY3lYY1FwMW9UM1pTY1d6U0dFS05xd1ZOcUV1WFIyWFhEK0gxMnZEZW1aVEpYLzdrWDg0Q1poaDlvNjRjeE9IUzMxbVBzb1BYTk56WXdxa0JLUDI2MmxtTG52U1FHYi91OTdsM2huSHVDMFpROS9NY3FGMDdER3laKzJCS3k2NDZ4b3ZRdnIwRnFuMG9qaEhxQ2JtU0Y3WmZodEdmaExUb1BpMkt3cXM3NmoyTDhPK0FyaEE4bEFpRHY2c1FCM1A5S0FQREIxMHVXTkF1SjFHK1dNTUNsdXAxb2tvb3FHcTFwT3plc0xWblg1a3c4WUx4WnNOMDZ5ekwwMnlhS2JPdjZncUZxSWpzRTBYNG8xL2Q5MFJXdUVjVFFyd1RoZGp0anI2c1hxbGwzME1zbHA3MENiU2xWWm5TTzRYSmYxUngxdS93cmRQTEhJaVM5WEFNb1krVDcxd24xYldwWlBIWDdhTlVGWjJQeHRqSENvMitIWmlnMmt6RnBiaVpWQmVMMXVqQVlnZTMrN3ExdWRreFloNGhkMEdvNFFWeEY0dGQ2QllyZU45dzd5WGtiWUwweUxEN2EyVjdxM2I5dE9WdVdxWFJEbElsNFEwMUU3VmlXUGpiYlJ3YUFrbFM3cWlPSFAxc3owMzRMUmI2ZVh5Wmh2UFljYytDcjdBTDJRWjBBaTQ2MUN4RlJWeThmTkZub09ZTnNzNkVaVGFKdjAxUjhPTXJaYTlQZ2Q5c0RHd0JtWTE3SGJtdDhEdlFaeWhqTmR2NFF2UnlPV3pjWXdKSDBicjZKYzQrdFN0THlSeFhJMjhFaEREY0gzRzkzQyIsIm1hYyI6ImNiOTVkODMwYjQ5ZDY4OTZiY2YzZDFiZWM5NDUwZGQ0NzQxY2Q2MDg4Mzk0YmYzMTkwN2VlZmVjZTQ4NjZhN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImM3Q3IxbE4xZFVLZ3I2dWY3WWhZQmc9PSIsInZhbHVlIjoiaFh3Y2k5aWdwVEhySm5XbEdBMzMzbFJTY1RJdGE1SnM4MFVHNE54QjU3MWR1MXk2RGJTRnZqZUoyOWsrMDNkU2hwamdFUHg3MGpKVU1obGpQNWE5OUhrck1na3N6TUlmZXFXTFlNNEVrY01jNnl6V0lqa3cveXpwNkViL0RCZ2toMFk5bDRDZ09lTmZ1Sm1Ta01GZlJIS0cvQUZ0UHFFYldiL1ZtUGZIN0ZrdEhJMHhFREl4bXorUkJOT1VRQ1YxSDYyQXZ2RmhLY2J1bGhXV0tTOU8vVHhCZ1RRYXJsQ25RbGdjQ3NYakU3K2hneTR5eWdIcDFnMzV6K0d2MkEzbWhmY0N0SisrUitTWklsbVhFcVJlZDBNZE1ZYlMwSExUcEt5TVBhSVFMMW5MNG1aNTBkMXJtUVM5RWpIRFIrTjQ1RDZKWjVkdXZRLzVrbmVUbXc3U2Q5ZVdNbGpQTXJoZXN1U0hvZ2VrZndpZnZMWDVlYWlDV1Z0ejh6amEzQTFvVGowT09DT29FZlltNUZaQTNiKzJJbmpvZTVIcTJWMlhnM2ZVS1Joa1QyUXRKMDRDSVBGODVZRUl2VThaZFJ2VCIsIm1hYyI6IjJlMjg5OGVkYjk2ODA0ZDNlNzNkY2IyODc0MWU5MTM4Y2RkMTYwYmI0OWNkNmQ3MTY2NjdlMzUwMmZmNDM5Y2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+