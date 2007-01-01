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Общество

Жители Калужской области чаще поднимают настроение поп-музыкой

Современная популярная музыка чаще всего звучит в смартфонах калужан, если они хотят поднять себе настроение. Это выяснили аналитики «МТС Медиа» вместе с агентством ONSIDE. В тренде – эксперименты со звучанием, сочетание с другими стилями, гипер-поп и этномузыка.
Дмитрий Ивьев
14:50 сегодня
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Поп-музыка - наиболее популярный жанр в России, рок занимает вторую позицию, особенно выделяется панк-рок и пост-панк, отмечают аналитики МТС. Однако, например, в ХМАО, Архангельской и Свердловской областях, эксперты наблюдают тенденцию к смягчению музыки. Вместо тяжёлого рока и метала на сцену выходит софт-панк и инди-рок, поднимающий темы любви и отношений.

В Рязанской области, как и в других регионах растёт интерес к хип-хопу и R&B, что связано с популярностью коротких видеороликов в социальных сетях. Набирает обороты популярный музыкальный стиль гипер-поп, который стал известен благодаря таким группам, как CREAM SODA. Гипер-поп зародился в середине 2010-х годов и характеризуется сильным преобразованием вокала, металлическим звучанием, запоминающимися припевами и отсылками к интернет-культуре начала нулевых. Вскоре это направление может стать одним из самых перспективных в ближайшем будущем, отмечают аналитики.

В регионах с ярким проявлением народной музыки жанр поп представлен в том числе эстрадной песней. К примеру, в Татарстане, Бурятии, на Кавказе эстрада существует на стыке традиционной музыки, «кальянного рэпа» и шансона.

Современные российские исполнители экспериментируют со звучанием, сочетая элементы поп-музыки, рока, рэпа, хип-хопа и металла с этническими мотивами и фолком. Специальные комбинации и игра национальных инструментов находят отклик у молодой аудитории. Музыканты используют национальные мотивы и адаптируют их под современные музыкальные течения.

В национальных республиках — Удмуртии, Татарстане и Башкортостане — широко используются народные инструменты и мотивы в сочетании с современными жанрами, такими как шугейз, танцевальная электронная музыка, рэп, хип-хоп, экспериментальная электроника и этно-электроника.

«Современная российская музыкальная сцена очень разнообразна, но это разнообразие не всегда отражается в медиапространстве. Отсутствие заметных для широкой публики музыкальных медиа ограничивает молодых артистов в продвижении. Всё это приводит к тому, что регионы живут своим звуком: развиваются и изменяются локальные жанры, но массовый слушатель об этом узнает только в одном случае — если жанр или его представитель становятся популярным», — отмечает генеральный директор МТС Лейбла Надежда Бойчевски.

К примеру, Башкортостан и Татарстан отличаются большой самобытной локальной сценой на собственном языке с артистами, которые не известны за пределами регионов.

Один из новых трендов, отмеченных экспертами, — проведение в регионах фестивалей, ориентированных на поддержку локальных артистов. Всё больше людей хотят поддерживать своих земляков и открывать для себя новую музыку.

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