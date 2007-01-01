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Бобры кошмарят калужскую деревню

О проблеме рассказал в соцсетях житель Тарусского района.
Дмитрий Ивьев
19:26 сегодня
0 408
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Бобры массово расплодились в пруду деревни Толмачево.

- Половину оврага уже спилили, - рассказал он. - Уже на кладбище валят деревья, которые падают на ограды. Огораживайте кладбище хотя бы со стороны водоема. Иначе деревья упадут на столбы с электролиниями и на постройки жителей деревни.

В администрации Тарусского района 18 ноября отметили, что ограждение кладбища со стороны пруда в этом году не планируется.

- До середины следующей недели коллеги из сельской администрации выйдут на место, - говорится в официальном комментарии чиновников. - По результатам примут решение о сроках опиловки и уборки деревьев. По итогам вернемся с ответом.

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