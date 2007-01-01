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Общество

На двух школах Калуги установят системы оповещения

Работы запланированы на Правом берегу, сообщили 18 ноября в городской управе.
Дмитрий Ивьев
14:09 сегодня
0 458
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Системы появятся на зданиях правобережных школ №6 и №13.

Ранее жители Правобережья сообщали в соцсетях, что во время проверок там не слышны сирены.

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