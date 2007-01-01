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В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей

После нашей публикации 10 ноября истории с труднопроходимой дорогой на Правобережье Калуги, в редакцию позвонили сотрудники горуправы.
Владимир Андреев
12:26 сегодня
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Напомним, 8 ноября к нам обратились жители улицы Заречной. Женщины рассказали, что по этой дороге каждый день ходят дети на учебу в школу №50 Калуги.

В горуправе нам сообщили, что представитель управления по работе с населением на территории съездила на место, сфотографировала эту дорогу и пообщалась с одной из героинь статьи, Юлией Ширшиковой.

Практически сразу пришло сообщение и от самой Юлии. В нем она благодарила нас и написала, что горуправа в ближайшее время привезет пять машин инертного материала для засыпки этой дороги.

Порадовавшись за людей, мы решили уточнить в городской управе, когда людям будет небольшое коммунальное счастье? Ответ нас обескуражил.

- Наш сотрудник не обещал засыпать дорогу пятью машинами инертного материала, - рассказала начальник отдела Ленинского округа Управления по работе с населением на территориях Валентина БУРЕНИЧЕВА. - Этот проезд использовался в свое время для проезда тракторов при распашке частных огородов.  Участки были большие, по 20−30 соток. Со временем, за 30 лет, их разделили, продали, построили дома. То есть эта дорога никогда не была улицей Заречной.

Более того, как пояснила главный специалист отдела Светлана Корнеева, которая и ездила на встречу с Юлией Ширшиковой, со стороны горуправы было предложение жителям собраться и вместе купить необходимый материал, а город техникой поможет с его перевозкой и разравниванием, однако Юлия наотрез отказалась от этого.

Сама Юлия отрицает, что это предложение было.

- Сначала пообещали, что приедут и отгрейдируют, если позволят погодные условия, и мы были этому уже рады, но, видимо, погодные условия не позволили, - рассказала нам Юлия свою версию. - О покупке нами инертного материала разговора не было!

Кто прав в этой ситуации, кто виноват, кто говорит правду, а кто лукавит, мы утверждать не беремся. Неоспоримым остается только одно – а воз и ныне там.

Подозреваем, на очередную десятилетку минимум.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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И что ФАС поможет?...

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Александр KU

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