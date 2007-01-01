В Калуге ремонт дороги на Правом берегу утонул в разговорах чиновников и жителей
Напомним, 8 ноября к нам обратились жители улицы Заречной. Женщины рассказали, что по этой дороге каждый день ходят дети на учебу в школу №50 Калуги.
В горуправе нам сообщили, что представитель управления по работе с населением на территории съездила на место, сфотографировала эту дорогу и пообщалась с одной из героинь статьи, Юлией Ширшиковой.
Практически сразу пришло сообщение и от самой Юлии. В нем она благодарила нас и написала, что горуправа в ближайшее время привезет пять машин инертного материала для засыпки этой дороги.
Порадовавшись за людей, мы решили уточнить в городской управе, когда людям будет небольшое коммунальное счастье? Ответ нас обескуражил.
- Наш сотрудник не обещал засыпать дорогу пятью машинами инертного материала, - рассказала начальник отдела Ленинского округа Управления по работе с населением на территориях Валентина БУРЕНИЧЕВА. - Этот проезд использовался в свое время для проезда тракторов при распашке частных огородов. Участки были большие, по 20−30 соток. Со временем, за 30 лет, их разделили, продали, построили дома. То есть эта дорога никогда не была улицей Заречной.
Более того, как пояснила главный специалист отдела Светлана Корнеева, которая и ездила на встречу с Юлией Ширшиковой, со стороны горуправы было предложение жителям собраться и вместе купить необходимый материал, а город техникой поможет с его перевозкой и разравниванием, однако Юлия наотрез отказалась от этого.
Сама Юлия отрицает, что это предложение было.
- Сначала пообещали, что приедут и отгрейдируют, если позволят погодные условия, и мы были этому уже рады, но, видимо, погодные условия не позволили, - рассказала нам Юлия свою версию. - О покупке нами инертного материала разговора не было!
Кто прав в этой ситуации, кто виноват, кто говорит правду, а кто лукавит, мы утверждать не беремся. Неоспоримым остается только одно – а воз и ныне там.
Подозреваем, на очередную десятилетку минимум.