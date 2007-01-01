Наследие австралийских фермеров: почему люди покупают угги?

С наступлением холодов количество запросов «обувь на зиму» и «где купить нормальные угги» увеличивается на 20-35%. Как угги, которые создавались без оглядки на стиль, в 2020 году оказались на 9 месте по популярности среди модных товаров? Почему их покупают и мужчины , и женщины ?

Плюсы обуви UGG, которые выделяют владельцы

Изначально угги использовались австралийскими пастухами для сельскохозяйственной деятельности – этим людям была важна практичность, которую производители обуви сохранили и сто лет спустя:

Форма избавляет от необходимости низко нагибаться и/или долго завязывать шнурки.

Лёгкость. Одна пара этой обуви весит меньше 1 кг, что выгодно отличает угги от тяжёлых многослойных зимних сапог, в которых ноги устают заметно быстрее.

Универсальность. Угги сочетаются практически с любым элементом одежды: со светлыми брюками и пальто, с кожаными брюками и свитшотом, с легинсами и шубой.

Доступность. Достаточно посмотреть на стоимость https://gouggi.ru/category/platform/ , чтобы понять: необязательно быть миллионером или принадлежать к элите, чтобы приобрести себе пару обуви.

Таким образом, к практичности, которая была у этой обуви изначально, добавилась ещё и модная составляющая. Ассортимент расширился моделями для женщин.

Мужские и женские угги

Несмотря на то, что сто лет назад женщины в уггах встречались намного реже, чем мужчины, сегодня эта обувь продаётся и в мужских, и в женских отделах.

Как правило, мужские угги– это сдержанные цвета: чёрный, серый, коричневый. У них простой дизайн, а количество декоративных элементов сведено к минимуму. Эти модели предназначены для ежедневного использования.

Для женских характерны яркие цвета, необычные принты, разные элементы дизайна: пуговицы, банты, стразы, вышивку, мех и т. д. Такие модели нередко надевают на фотосессии или на светские мероприятия.

Материалы, из которых делают угги

В производстве обуви используются натуральные материалы – это одновременно и модная тенденция, и один из показателей качества. Угги изготавливаются из таких материалов, как замша и овечья шерсть.

Угги из замши и овечьей шерсти

Воздухо- и паропроницаемость – благодаря этим свойствам замша активно используется в изготовлении обуви ещё с XV в. Также мягкость и эластичность материала исключают появление мозолей, а теплоизоляционные свойства особенно ценят владельцы, которые мёрзнут в другой обуви. Стоит упомянуть и долговечность замши – не в пример искусственным материалам.

Овечья шерсть, в свою очередь, не даёт замёрзнуть даже при температуре ниже –35 ℃. В длинных и пористых волокнах аккумулируется воздух, благодаря чему ноги остаются в тепле.

Подошва обуви UGG

Подошва изготавливается из EVA (экологически чистый вспененный каучук) – материала, который известен своей износостойкостью. А толщина подошвы в 13 мм становится надёжной защитой от холода.

Таким образом, популяризация обуви и одежды из натуральных материалов заставила людей, которые следят за модой и стилем, обратить внимание на угги, а удобство использования сделали их востребованными по всему миру.