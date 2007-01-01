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Общество

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

За неделю, с 11 по 17 ноября, зафиксированы 5296 случаев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Дмитрий Ивьев
10:52 сегодня
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Это на 17,1% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Показатели на 31,7% ниже уровня эпидемического порога.

Самые высокие темпы снижения заболеваемости у взрослых.

В больницы с ОРВИ попали 25 человек.

В то же время в восьми школах детей перевели на дистанционное обучение.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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