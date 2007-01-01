Заболеваемость ОРВИ снизилась в Калужской области

За неделю, с 11 по 17 ноября, зафиксированы 5296 случаев, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Это на 17,1% меньше, чем за предыдущие семь дней.

Показатели на 31,7% ниже уровня эпидемического порога.

Самые высокие темпы снижения заболеваемости у взрослых.

В больницы с ОРВИ попали 25 человек.

В то же время в восьми школах детей перевели на дистанционное обучение.