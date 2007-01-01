Троллейбус в Калуге стал арт-объектом: Гриша Шаров озвучил идею «Без Т»

В Калуге появился необычный арт-троллейбус — работа художника Гриши Шарова под названием «Без Т», которая сразу привлекла внимание местных жителей.

Троллейбус — часть проекта «Т-Банкси», организованного Т-Банком. Банк поддерживает современное искусство, приглашая известных художников создавать уникальные произведения в 14 городах нашей страны. Каждый проект отражает атмосферу и характер своего города. Для Калуги был приглашен Гриша Шаров.

Шаров славится своим креативным подходом к искусству. Он не ограничивается одним стилем и использует угловатые фигуры и простые формы, что делает его работы выразительными. Гриша также курирует свой стрит-арт фестиваль «Один за всех», который помогает другим художникам. В рамках фестиваля Гриша, который живет в Братске, делает стрит-арт на улицах своего города, но по идеям от других художников. Отсюда и название — один за всех.

Троллейбус Шарова стал не просто средством передвижения, а настоящим произведением искусства. Троллейбус — самый популярный вид транспорта в Калуге. Он часто упоминается в исторических и краеведческих очерках города. В своей работе на троллейбусе Гриша Шаров, пропуская букву «Т», рассуждает о том, чем для него является трансформация. Буква появляется лишь в конце. Таким образом, произведение интригует и манит прочитать весь текст по кругу. И именно логотип Т-Банка содержит единственную в тексте букву «Т», на нем смыкается весь смысл высказывания. Такой прием вызывает интерес у прохожих.

Концепция «Без Т» выбрана не случайно и тесно связана с недавним ренеймингом Т-Банка. Новый имидж и название банка отражают идею о переменах и возрождении, что выражается в отсутствии буквы «Т» на троллейбусе. Таким образом, троллейбус стал не только арт-объектом, но и метафорой свежих взглядов и зарождения новых идей в обществе. «‎Сначала приходит идея, а потом ты ищешь, в каком образе ее можно воплотить. Большая тема проекта — эволюция, трансформация и развитие. Я совершенно искренне себя спросил, что бы я хотел в себе изменить. Я об этом и рассказываю: в чем я бы хотел себя улучшить, трансформировать в этом времени, осенью 2024 года», — рассказывает Гриша об идее для этого проекта.

Черно-желтый троллейбус ярко выделяется на фоне городской суеты. Его художественное оформление привлекает взгляды и вызывает улыбки. Это не просто транспорт, а символ перемен и креативности, тесно связанных с историей Калуги. Арт-объект стал частью визуального облика города и его культурной жизни, побуждая людей остановиться и задуматься о переменах вокруг нас. Или просто попытаться прочитать слова без «т».

Троллейбус «Без Т» Гриши Шарова не только украсил улицы Калуги, но и стал связующим звеном между искусством и повседневной жизнью, приглашая всех нас в увлекательное путешествие по миру современного стрит-арта. Художник надеется, что троллейбус станет для жителей еще одним небольшим ярким событием.

Троллейбус курсирует по разным маршрутам, поэтому каждый житель города сможет его увидеть.