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Новость дня Общество

Калужская область заняла 34 место в рейтинге зарплат

Результаты исследования в понедельник, 18 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».
Дмитрий Ивьев
11:12 сегодня
0 578
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В нашем регионе у 9,9% работников зарплата выше 100 тысяч рублей в месяц. А меньше 30 тысяч в месяц получают 20,3%. Диапазон типовых зарплат – 33-70 тысяч в месяц.

На вершине списка оказались Чукотский автономный округ (66,6% получают больше 100 тысяч), Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%) и Магаданская область (56,3%).

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Москва – 5 (44,5%), Московская область – 13 (21%), Тульская область – 36 (9,5%), Смоленская область – 57 (6,6%), Брянская область – 67 (5,2%), Орловская область – 76 (4%).

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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VGA

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ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

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