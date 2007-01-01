Калужская область заняла 34 место в рейтинге зарплат

Результаты исследования в понедельник, 18 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

В нашем регионе у 9,9% работников зарплата выше 100 тысяч рублей в месяц. А меньше 30 тысяч в месяц получают 20,3%. Диапазон типовых зарплат – 33-70 тысяч в месяц.

На вершине списка оказались Чукотский автономный округ (66,6% получают больше 100 тысяч), Ямало-Ненецкий автономный округ (58,6%) и Магаданская область (56,3%).

Соседи Калужской области расположились на следующих позициях: Москва – 5 (44,5%), Московская область – 13 (21%), Тульская область – 36 (9,5%), Смоленская область – 57 (6,6%), Брянская область – 67 (5,2%), Орловская область – 76 (4%).