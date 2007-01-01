В Калуге заметили северных птиц
\- Ноябрь - месяц пролёта через Калужскую область негнездящихся у нас водоплавающих и околоводных птиц, а также наблюдений того, что было скрыто листвой, - рассказал 17 ноября орнитолог Юрий Галченков.
Он смог понаблюдать за большой белой цаплей, турпаном, синьгой, гоголем, морянкой, ремезом, шипуном.
16 ноября Галченковым была замечена обыкновенная моевка - чайка арктических морей, не каждый год залетающая к нам.
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