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Общество

В Калуге заметили северных птиц

\- Ноябрь - месяц пролёта через Калужскую область негнездящихся у нас водоплавающих и околоводных птиц, а также наблюдений того, что было скрыто листвой, - рассказал 17 ноября орнитолог Юрий Галченков.
Дмитрий Ивьев
10:50 сегодня
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Фото: Юрий Галченков.
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Он смог понаблюдать за большой белой цаплей, турпаном, синьгой, гоголем, морянкой, ремезом, шипуном.

16 ноября Галченковым была замечена обыкновенная моевка - чайка арктических морей, не каждый год залетающая к нам.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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