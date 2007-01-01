460 Фото: Юрий Галченков.

В Калуге заметили северных птиц

Дмитрий Ивьев

\- Ноябрь - месяц пролёта через Калужскую область негнездящихся у нас водоплавающих и околоводных птиц, а также наблюдений того, что было скрыто листвой, - рассказал 17 ноября орнитолог Юрий Галченков.

Дмитрий Ивьев 460 Фото: Юрий Галченков. Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники