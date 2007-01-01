В Калужской области более семи тысяч семей получили поддержку на детей

По данным министерства труда и социальной защиты, с января по октябрь 7,2 тысяч семей, проживающих в Калужской области, получили различные пособия на детей. Это было осуществлено в рамках нацпроекта «Демография».

2 812 семей получили ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка оформила 1 801 семья, а 2 149 семей оформили маткапитал за третьего и последующих детей. Кроме того, 535 многодетных семей получили ежегодные выплаты, покрывающие проценты по кредитам, включая ипотеку.

Заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Елена Алексеева отметила, что проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на улучшение финансового положения семей с детьми.

Также регион участвует в эксперименте по выдаче электронных удостоверений многодетным родителям через Госуслуги, который продлится до конца 2024 года.