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Общество

В Калужской области более семи тысяч семей получили поддержку на детей

Софья Фирсова
10:46 сегодня
0 356
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По данным министерства труда и социальной защиты, с января по октябрь 7,2 тысяч семей, проживающих в Калужской области, получили различные пособия на детей. Это было осуществлено в рамках нацпроекта «Демография».

2 812 семей получили ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. Региональный маткапитал при рождении второго ребенка оформила 1 801 семья, а 2 149 семей оформили маткапитал за третьего и последующих детей. Кроме того, 535 многодетных семей получили ежегодные выплаты, покрывающие проценты по кредитам, включая ипотеку.

Заместитель министра труда и социальной защиты Калужской области Елена Алексеева отметила, что проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на улучшение финансового положения семей с детьми.

Также регион участвует в эксперименте по выдаче электронных удостоверений многодетным родителям через Госуслуги, который продлится до конца 2024 года.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

...
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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ajax

на манеже "Заря"

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VGA

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Надо два дела заводить. Мошенничество и госизмена.

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ниссан

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