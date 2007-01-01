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Общество

В Калужской области ограничения для «наливаек» заработают в марте 2025 года

Подробности в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
10:44 сегодня
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Подробности в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В Калужской области сфера общепита в этом году растёт опережающими темпами - на 9% по сравнению с прошлым, - отметил он. - В части заведений разрешена продажа алкоголя и ночью. Однако некоторые «кафе», формально относящиеся к общепиту, пользуются этим и фактически превращаются в точки ночной торговли алкоголем навынос. На них от жителей поступает очень много обращений о нарушении общественного порядка.

В частности, торговать алкоголем нельзя будет с 22:00 до 10:00 в общепите в многоквартирных домах, а также кафе и барах на прилегающих к домам территориях. Изменения не коснутся работы ресторанов.

Минимальная площадь обслуживания, в том числе общепита, прилегающего к многоквартирным домам, должна будет составлять 65 квадратных метров.

Законопроект уже направлен на рассмотрение депутатов Заксобрания. В случае принятия его положения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В переходный период у добросовестных предпринимателей будет время подготовиться к новым требованиям.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

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