В Калужской области ограничения для «наливаек» заработают в марте 2025 года

Подробности в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Подробности в понедельник, 18 ноября, сообщил губернатор Владислав Шапша.

- В Калужской области сфера общепита в этом году растёт опережающими темпами - на 9% по сравнению с прошлым, - отметил он. - В части заведений разрешена продажа алкоголя и ночью. Однако некоторые «кафе», формально относящиеся к общепиту, пользуются этим и фактически превращаются в точки ночной торговли алкоголем навынос. На них от жителей поступает очень много обращений о нарушении общественного порядка.

В частности, торговать алкоголем нельзя будет с 22:00 до 10:00 в общепите в многоквартирных домах, а также кафе и барах на прилегающих к домам территориях. Изменения не коснутся работы ресторанов.

Минимальная площадь обслуживания, в том числе общепита, прилегающего к многоквартирным домам, должна будет составлять 65 квадратных метров.

Законопроект уже направлен на рассмотрение депутатов Заксобрания. В случае принятия его положения вступят в силу с 1 марта 2025 года. В переходный период у добросовестных предпринимателей будет время подготовиться к новым требованиям.