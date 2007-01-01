Губернатор поздравил двух жительниц Калужской области с вековым юбилеем

В воскресенье, 17 ноября, сразу двум женщинам, живущим в Калужской области, исполнилось 100 лет.

В этот день поздравления принимали Мария Зубкова, которая во время Великой Отечественной войны участвовала в защите Сталинграда и копала окопы, и Полина Ларкина, которая также защищала Родину и копала противотанковые рвы.

К женщинам обратился глава региона Владислав Шапша. Он пожелал именинницам здоровья и домашнего уюта, а также выразил благодарность за их трудовой подвиг на благо Родины.