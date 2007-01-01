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Общество

Губернатор поздравил двух жительниц Калужской области с вековым юбилеем

Софья Фирсова
09:26 сегодня
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В воскресенье, 17 ноября, сразу двум женщинам, живущим в Калужской области, исполнилось 100 лет.

В этот день поздравления принимали Мария Зубкова, которая во время Великой Отечественной войны участвовала в защите Сталинграда и копала окопы, и Полина Ларкина, которая также защищала Родину и копала противотанковые рвы.

К женщинам обратился глава региона Владислав Шапша. Он пожелал именинницам здоровья и домашнего уюта, а также выразил благодарность за их трудовой подвиг на благо Родины.

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Лента комментариев
mrTJohn

Водитель конечно виноват, и он ответит. Но пешеходам от этого не легче, поэтому можно и посмотреть по сторонам, прежде чем переходить. Вроде опыта перехода дорог в 59 лет должно быть достаточно.

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ILR

И что ФАС поможет?...

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Василёк

мы не рады что такая дичь происходит в 2024 году. Сколько можно поощрять издевательство над животными ?

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Александр KU

Крестьяне и холопы. У вас ещё есть на что купить хлеб (который стоит уже 70 рублей за буханку) и молоко по 100 рублей за литр? Не дело! Больше налогов, скоро введут битьё плетьями, а ещё говорили год семьи - больше похоже на год смерти.

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