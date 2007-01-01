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Общество

За неделю в Калуге родилось 75 детей

Софья Фирсова
19:05 сегодня
0 420
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С 11 по 16 ноября в Калуге родились 43 девочки и 32 мальчика.

Об этом проинформировали в городском загсе.

С начала этого года в Калуге официально зарегистрировали свой брак 2342 пары, на свет появилось 3258 детей.

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