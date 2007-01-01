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Новость дня Общество

Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой

Софья Фирсова
09:47 сегодня
0 328
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Пресс-служба калужского экопарка опубликовала очередное видео с одним из своих подопечных.

На этот раз работники запечатлели, как белый тигр Вагр созерцает окружающую обстановку под легким снегопадом.

- И жара его не берет, и снег ему не преграда. Настоящий мужчина, - подписали видео сотрудники экопарка.

А вы рады приближающейся зиме или душа осталась в лете? Расскажите в комментариях.

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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

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Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

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даже не смешно уже.

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кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

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Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

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