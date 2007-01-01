Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой

Пресс-служба калужского экопарка опубликовала очередное видео с одним из своих подопечных.

На этот раз работники запечатлели, как белый тигр Вагр созерцает окружающую обстановку под легким снегопадом.

- И жара его не берет, и снег ему не преграда. Настоящий мужчина, - подписали видео сотрудники экопарка.

А вы рады приближающейся зиме или душа осталась в лете? Расскажите в комментариях.