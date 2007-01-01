Тигр из калужского экопарка наслаждается приближающейся зимой
Пресс-служба калужского экопарка опубликовала очередное видео с одним из своих подопечных.
На этот раз работники запечатлели, как белый тигр Вагр созерцает окружающую обстановку под легким снегопадом.
- И жара его не берет, и снег ему не преграда. Настоящий мужчина, - подписали видео сотрудники экопарка.
А вы рады приближающейся зиме или душа осталась в лете? Расскажите в комментариях.
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