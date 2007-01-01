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Алло, я вас слышу отлично – T2 запустила VoLTE в Калуге

14:54 сегодня
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T2 запустила для всех абонентов в регионе технологию Voice over LTE (VoLTE). Она позволяет совершать звонки в сети 4G, моментально устанавливать голосовое соединение и обеспечивает высокое качество передачи речи.

В течение месяца специалисты T2 последовательно открывали доступ к VoLTE различным группам калужских клиентов и проводили тесты корректности работы технологии и тарификации. С 5 ноября функцией Voice over LTE могут пользоваться все абоненты оператора в регионе – как действующие, так и новые. На текущий момент голосовой трафик в сети LTE охватывает около 40% всех звонков в Калужской области. Технология работает более чем на 500 моделях мобильных устройств 15 крупнейших производителей абонентского оборудования – от привычных Samsung и Xiaomi до относительно новых на рынке Oppo и Infinix.

VoLTE дает абонентам ряд преимуществ. Это отчетливая речь собеседника будто разговариваешь с ним вживую, практически моментальное соединение и голос в 4G. В дополнении к этому технология экономит заряд аккумулятора. В результате новая услуга для клиентов T2 не только упрощает пользование сотовой связью, но и сохраняет энергию смартфона на прежнем уровне.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«VoLTE добавит приятных впечатлений и комфорта нашим клиентам. Самое очевидное – высочайшее качество голоса, которое реально можно почувствовать и услышать. Технология как будто сокращает расстояние между собеседниками до нескольких сантиметров без потери качества, и возникает ощущение, что они совсем рядом. Кстати, можно одновременно разговаривать по телефону и продолжать интернет-сессию, оставаясь в технологии LTE. При этом на звонки через 4G будут тратиться не гигабайты, а минуты. Мы уверены, что наши абоненты оценят новые возможности».

Многие уже могли увидеть изменения –  на некоторых смартфонах VoLTE включается автоматически. Остальным необходимо самостоятельно активировать эту опцию в разделе по управлению мобильной связью и SIM-картами. Если телефон поддерживает технологию, в параметрах будет соответствующий пункт, который позволит запустить функцию в одно нажатие. На устройствах с операционной системой Android вверху экрана появится значок VoLTE, на устройствах с iOS отображение значка не предусмотрено производителем.

На данный момент звонки через LTE доступны абонентам T2 около 30 регионов России, во многих из которых сервис реализован с применением решений российского разработчика НТЦ ПРОТЕЙ. Новыми возможностями уже пользуется свыше половины клиентов оператора, а голосовой трафик в сети 4G составил 53% от всего «голоса». До конца года Т2 запустит технологию VoLTE во всех регионах присутствия.

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