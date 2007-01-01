В Малоярославце скоро откроют музей 1812 года после капремонта

Здание, построенное в 1854 году, изначально служило аптекарским магазином.

- Благодаря финансированию в рамках национального проекта «Культура» удалось не только сохранить это уникальное архитектурное, культурное и историческое наследие, но и создать современные условия для новых экспозиций, сообщили в районной администрации.

Открытие музея состоится 20 ноября. На нем также будет презентация новой экспозиции, посвященной истории города-героя.