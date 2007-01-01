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Общество

В Малоярославце скоро откроют музей 1812 года после капремонта

Здание, построенное в 1854 году, изначально служило аптекарским магазином.
Анастасия Каторгина
14:21 сегодня
0 242
Фото: администрация Малоярославецкого района
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- Благодаря финансированию в рамках национального проекта «Культура» удалось не только сохранить это уникальное архитектурное, культурное и историческое наследие, но и создать современные условия для новых экспозиций, сообщили в районной администрации.

Открытие музея состоится 20 ноября. На нем также будет презентация новой экспозиции, посвященной истории города-героя.

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Лента комментариев
colorkaluga

Погодите, но ведь раньше нам неоднократно утверждали власти, что по НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ можно спокойно укладывать асфальт в снег и лужи!!!

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
14:52 сегодня
6 974
VGA

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
13:08 сегодня
6 974
Андрей Ермишин

А что вы хотели? Нельзя строить школы на помойках! Всегда для школ выбирали лучшие участки. Самое поганое детям - девиз денисовцев (денисовцы - дикие доисторические люди которые не любили детей поэтому и вымерли)

...
Благоустройство
В Калуге устроили свалку под окнами школы
12:43 сегодня
1 1342
Андрей Ермишин

Наглая ложь! Зеленные насаждения нельзя отдать в аренду! Тем более строят жилые дома а не автостоянку. Автостоянка должна находиться не менее 50 метров от жилых домов. И должны пройти общественные слушания. Продажные чинуши снова легли под Ташир.

...
Благоустройство
В Калуге аллею начали вырубать для организации парковки
12:38 сегодня
8 11630
Василёк

расскажите кто-нибудь чинушам про яндекс.погоду . Или для этого придется создавать министерство по наблюдению за прогнозами погоды ?

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:15 сегодня
6 974
Alexandr Seva

поступила в институт имени Мичурина, так и знала

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:13 сегодня
6 974
ajax

Поди, обувью пописали весь лак на полу, за который так трясутся хозяева Дворца? Для 12 команд УСЗ явно маловат, 4-5 - куда ни шло.

...
Спорт
Калужане стали вторыми на чемпионате России по микрофутзалу
12:06 сегодня
1 516
ajax

...зимы на тёплую сухую погоду? Странно. Тот, кто затянул с ремонтом уже привлечён к ответственности, понижен в должности, положил партбилет на стол? Заканчивать ремонт будут в распутицу и снег, так ведь? Ведь не будут откладывать - до весны, верно?

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
12:02 сегодня
6 974
AJE

Ну вот... Истрепали все эвакуаторы... Беречь надо, использовать только, когда машина реально мешает уборке или проезду, а не таскать всё подряд. И, кстати, разберитесь, почему со штрафстоянки в первые сутки НЕЛЬЗЯ забрать машину бесплатно - местные парни ни в какую не отдают без оплаты... (Во избежание кривотолков - забрали (по делу) НЕ мою машину. Я помогал её вызволять)

...
Авто и транспорт
Машины с улиц Калуги будут убирать два новых эвакуатора
12:00 сегодня
3 2640
ajax

Из-за погоды, говорите? А что рассчитывали накануне

...
Авто и транспорт
В Калуге ремонт улицы Мичурина остановился из-за погоды
11:58 сегодня
6 974
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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