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Как калужанам пользоваться любимыми сервисами и платить в 10 раз меньше

15:52 сегодня
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Плачу за всё!

Сколько вы платите за то, чтобы смотреть новинки фильмов и сериалов? А за то, чтобы покупать продукты со скидкой? По данным РИА Новости, на май 2024 года 85% пользователей имеют только одну подписку, 12% - две подписки, 2% пользуются тремя разными сервисами, а 1% и вовсе платит более чем за три различные услуги. Добавьте к этому оплату мобильной связи... Получается, что ежемесячно за пользование различными сервисами приходится платить от 800 до 1000 рублей.

А теперь представьте, что таких подписок несколько — размер трат растет в арифметической прогрессии. И у каждой разная дата оплаты. Надо постоянно следить, чтобы не пропустить платеж. Хорошо, если вы пользуетесь всеми опциями. Но ведь бывают и такие случаи, что некоторые из приобретенных услуг вам попросту не нужны. И вот это действительно, что называется, деньги на ветер.

Врубаем выгоду на максимум

Многие крупные игроки медиарынка создают коллаборации, чтобы привлечь пользователей. Самая популярная формула: видеосервис + премиум-подписка ретейлера. Причем первые из-за растущей конкуренции охотно идут на участие в различных кросс-акциях. Одним из самых действенных способов сократить расходы на подобные сервисы и не только не потерять в количестве услуг, а даже приумножить — мультиподписка MiXX от Т2.

Оператор предусмотрительно сделал так, что собрать ее можно на свое усмотрение и включить в нее те сервисы, которые нам действительно нужны. Всего в подписке доступно до 14 предложений, 4 из которых стандартные: скидка 15% в Lamoda, повышенный кешбэк в программе «Больше», Wink, специальные предложения при обмене минут и ГБ. Остальные можно замиксовать под свои предпочтения и образ жизни. Их количество будет зависеть только от версии MiXX. В размере S их можно выбрать 3, в M – 6, а в Max, соответственно, 10.

– Помимо того, что MiXX рассчитан на самые разные интересы пользователей, он достаточно удобный, полезный и выгодный, – объясняет Роман Солонин, коммерческий директор макрорегиона «Центр» T2. – Сумма всех сервисов отдельно составляет 3675 рублей, в то время как абонентская плата за мультиподписку варьируется всего от 300 до 500 руб./месяц в зависимости от версии.

Выгода всего в паре кликов от вас 

Начнем с того, что подписка доступна не только абонентам Т2, но и клиентам других операторов. Только за месяц 600 тысяч пользователей активировали обновленную подписку. И теперь им доступны фильмы и сериалы на Кинопоиске, а также Яндекс Музыка в качестве lossless и кешбэк баллами Плюса.

Клиент Т2 найти подписку может в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении. Абоненту другого оператора нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании или в приложении «t2» по своему номеру телефона. Если у вас никогда не было подписки MiXX, перейдите в соответствующий раздел в нижнем меню личного кабинета, затем нажмите «MiXX» (поскольку есть разные варианты подписки).

                        

Вам будет предложено три варианта, выбирайте тот, который в большей степени отвечает вашим потребностям. От уровня подписки зависит количество сервисов, которые можно подключить: выше уровень — больше опций. Как только вы определились с количеством сервисов, нужно их отметить, а затем активировать. После этого вам придет SMS с дальнейшей инструкцией.  

Теперь вы в плюсе

После ребрендинга Т2 добавила в свою мультиподписку MiXX сервисы Яндекса. Давайте разберем, как подключить эту услугу в MiXX. После этого можно будет смотреть фильмы и сериалы на Кинопоиске, слушать треки и подкасты в Яндекс Музыке в превосходном lossless-качестве, пользоваться кешбэком и баллами Плюса при поездках и покупках в сервисах Яндекса.

Чтобы активировать сервис, нужно привязать номер, на который вы подключаете MiXX, к Яндекс ID, если он уже у вас есть, если нет – зарегистрировать новый аккаунт. Если Яндекс ID есть, нажимаем «Активировать» и вводим номер телефона. После этого поступит код, который нужно будет ввести. Система проверит данные и предложит абоненту выбрать нужный аккаунт для входа.

         

Если до этого у вас уже была подписка, то в личном кабинете Яндекса система вам об этом напомнит. В этом случае вы можете отключить подписку, которая не относится к MiXX, и не платить за Плюс дважды, а оставить только оплату через T2.

     

Если же вы ранее не пользовались сервисами Яндекса, то при активации Плюса в MiXX также вводите свой номер и полученный код. А при переходе на Яндекс ID выбираете «Создать ID» с этим номером или нажимаете «Войти», если просто не были авторизованы на вашем устройстве.

 

Какие еще плюшки можно получить

В преддверии праздников мультиподписка MiXX станет отличным подарком. Вы можете подарить своим близким эту подписку на 3 месяца, полгода или на целый год, даже если у них другой оператор. Кстати, для обладателей мультиподписки доступны и другие бонусы, и привилегии Т2. Например, возможность использовать оставшиеся минуты или гигабайты для оплаты поездок на такси, кофе, топлива на заправках и еще более 20 других предложений. Сделать это можно в личном кабинете Т2.

Итак, если вы хотите:

смотреть премьеры фильмов, сериалов и шоу,

знать о всех музыкальных новинках и слушать музыку в высоком качестве

получать за покупки продуктов повышенные кешбэки

выгодно пользоваться сразу несколькими сервисами

быть спокойным, что все дополнительные услуги будут оплачены вовремя и ваши бонусы не сгорят, то мультиподписка MiXX от Т2 — пожалуй, идеальный вариант.

Информация на момент публикации.

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