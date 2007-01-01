В Калуге начались массовые проверки водителей

Профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» проходит 15 и 16 ноября.

Об этом проинформировали в полиции.

ГИБДД напоминает, что за пьяное вождение или отказ от прохождения освидетельствования лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет и штрафуют на 30 тысяч рублей.

Калужан призывают не оставаться равнодушными и сообщать о таких нарушениях со стороны автомобилистов в дежурную часть Госавтоинспекции. Телефоны: 547-888, 547-535.