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Общество

В Калуге продолжаются поиски орлана-белохвоста

Птица улетела с территории центра реабилитации диких животных «Феникс» 12 ноября и до сих пор не вернулась.
Дмитрий Ивьев
10:12 сегодня
1 370
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- Надеемся, ищем, - рассказала нам руководитель «Феникса» Вероника Матюшина.

Орлан может находиться на Малинниках или в соседних районах.

В «Фениксе» просят калужан самостоятельно не ловить орлана.

Если вы заметите птицу, звоните по телефонам 89105926867 или 89036368139.

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