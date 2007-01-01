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В Калуге продолжаются поиски орлана-белохвоста

Дмитрий Ивьев

Птица улетела с территории центра реабилитации диких животных «Феникс» 12 ноября и до сих пор не вернулась.

Дмитрий Ивьев 370 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники