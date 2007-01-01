В Калуге продолжаются поиски орлана-белохвоста
Птица улетела с территории центра реабилитации диких животных «Феникс» 12 ноября и до сих пор не вернулась.
- Надеемся, ищем, - рассказала нам руководитель «Феникса» Вероника Матюшина.
Орлан может находиться на Малинниках или в соседних районах.
В «Фениксе» просят калужан самостоятельно не ловить орлана.
Если вы заметите птицу, звоните по телефонам 89105926867 или 89036368139.
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