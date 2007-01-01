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Общество

Шапша поделился опытом наставничества в программе «Время героев»

В четверг, 14 ноября, губернатор Калужской области принял участие в заседании Общественного совета программы. В Москве его проводил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Дмитрий Ивьев
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Речь шла об итогах первого этапа стажировок участников программы, в котором участвовали 83 человека.

Одним из них был выпускник Военной академии войсковой противовоздушной обороны полковник Александр Шляпников. Его наставником был Владислав Шапша. 

По словам губернатора, власти Калужской области показывали работу как есть, не скрывая трудностей и потенциальных проблем.

Шапша высоко оценил обучение Шляпникова. 

Как сообщили в правительстве, отбор на новый поток программы стартует 15 ноября.

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