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Сбитую сову нашли возле дороги в Калужской области

Дмитрий Ивьев

В пятницу, 15 ноября, птицу из Кондрово передали в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.

Дмитрий Ивьев 786 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники