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Сбитую сову нашли возле дороги в Калужской области

В пятницу, 15 ноября, птицу из Кондрово передали в центр реабилитации диких животных «Феникс» в Калуге.
Дмитрий Ивьев
09:13 сегодня
1 786
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У совы повреждены лапа.

Если уральская неясыть сможет вновь летать, ее выпустят в природу. В ином случае она останется жить в «Фениксе».

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улетела - значит реабилитировалась.

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а потом эта парковка эта будет платной 🥰

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Shurez

https://roslesinforg.ru/news/all/kaluzhskaya-oblast-narastila-obem-zagotovki-drevesiny-v-2023-godu/

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mrTJohn

И платными сделать. Деньги сами себя не сделают.

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Александр KU

Получается я могу взять в аренду землю и там все вырубить? На планах - парковка есть - деревьев нет вообще.

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