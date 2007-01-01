Геннадий Новосельцев предложил выделить дополнительные средства на инициативное бюджетирование и школьные инициативы

14 ноября в Законодательном Собрании состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на следующий год и плановый период 2026, 2027 годов.

По словам министра финансов Валентины Авдеевой, доходы в 2025 году составят 84 млрд 735 млн рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 86 млрд 895 млн рублей.

Инициативы фракции партии «Единая Россия» обозначил председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев.

- Несмотря на то, что основная часть нашей совместной работы над главным финансовым документом еще впереди, пользуясь случаем, хочу поблагодарить финансовый блок правительства. Многое сделано для того, чтобы бюджет решал две ключевые задачи – это развитие экономики и повышение благосостояния граждан, - отметил спикер парламента.

Из года в год приоритетным направлением для органов власти являются расходы социального характера.

- Но в нынешних условиях это не только образование, здравоохранение, культура и спорт, но и все те меры поддержки, которые мы установили для участников специальной военной операции и членов их семей. Здесь же все наши социальные обязательства перед жителями – в том числе перед многодетными семьями. В сумме все это составляет почти 60 процентов от расходов бюджета, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Традиционно он обозначил программы, на увеличении финансирования которых настаивает фракция партии «Единая Россия».

- Как показала практика, большим подспорьем в благоустройстве является инициативное бюджетирование. При посещении районов мы видим, как активно реализуется эта программа. Участвуют все сельские поселения, города. И зачастую никаким другим способом нельзя решить массу значимых для граждан вопросов. Поэтому будем настаивать на увеличении финансирования по программе инициативного бюджетирования на 100 миллионов рублей – то есть до 300 млн рублей, - акцентировал председатель Заксобрания.

- То же самое можно сказать о программе школьных инициатив. Практически каждая школа успела поучаствовать. Сейчас на них выделено 50млн рублей. Мы настаиваем на увеличении финансирования программы еще на 100 млн- до 150 млн, - добавил Геннадий Новосельцев.

Кроме того, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Владислав Шапшавышел с предложением о создании новой программы молодежных инициатив.

- Пока в проекте бюджета на нее заложено 25 млн рублей. Посмотрим, как она будет реализовываться в 2025 году.При необходимости увеличим финансирование, - отметил спикер.

Традиционное направление работы фракции «Единая Россия» - «Чистая вода».

- Спасибо работникам ЖКХ. Станции обезжелезивания появились практически в каждом населенном пункте. Но очистные сооружения, сети водоотведения находятся в плачевном состоянии. Ряд районных центров у насбез очистных. Будем смотреть, чтобы финансирование по этим программам не уменьшилось, - подытожил Геннадий Новосельцев.