Калужское, значит, надёжное

35-й Механический завод производит оборудование, которое не подведёт в самых экстремальных условиях.

Главный потребитель продукции 35-го Механического — ​предприятия нефтегазовой отрасли. Оборудование, связанное с добычей, транспортировкой и хранением нефти и газа, должно не только выдерживать огромные нагрузки, но и быть стойким к воздействию внешних природных факторов Севера, таких как низкие температуры и влажность.

Основа надёжности любого агрегата — ​качественный материал. Металл, приходящий на участок заготовки сырья, подвергается самому пристальному входному контролю.

Центральная заводская лаборатория проводит комплексное исследование материала, включающее спектральный анализ, замеры механической твёрдости и прочности, пробы на разрыв. Материал допускается к работе только при точном соответствии всем характеристикам, которые заложены в конструкторских документах.

Исследования проводятся на всех этапах производственного цикла. Особое внимание — ​к качеству сварных швов. Для этого в распоряжении экспертов приборы рентгенографии и ультразвуковой дефектоскопии. Аппаратура исполнена в мобильном варианте, что позволяет использовать её в любой точке производства и в полевых условиях.

Также практикуется обязательный визуально-­измерительный и капиллярный контроль на наличие микротрещин и других дефектов.

В 2013 году 35-й завод открыл производство сосудов, работающих под большим давлением. Толщина стенок такой ёмкости может достигать 11 сантиметров. Для проверки прочности и надёжности проводится гидроиспытание: в сосуде нагнетается давление, превышающее рабочее значение на 25%.

Ещё один важный этап — ​покраска, которая будет надёжно защищать узлы и установки от воздействия внешней среды. Сразу несколько типов экспертиз, аттестованных компанией «Газпром», призваны подтвердить качество покрытия. Это проверка толщины слоя, пробы на адгезию (прочность прилипания), а также исследование электроискровым методом.

На предприятии практикуются дни качества, когда инженерный коллектив обсуждает методы и возможности улучшения характеристик выпускаемого оборудования. Хорошее подспорье в этом — ​мнение конечного пользователя. Периодически компаниям-­покупателям рассылаются анкеты, из которых формируется общая картина достоинств или недостатков того или иного агрегата.

Недавно в структуре предприятия появилось новое подразделение — ​бюро сервисного обслуживания и рекламационной работы. Одна из главных задач — ​выезд специалистов на места эксплуатации оборудования и контроль за его работой. Это делает обратную связь с потребителями ещё более активной и эффективной.

Вся технологическая цепочка 35-го завода протестирована экспертами независимых организаций по контролю качества. Предприятие имеет сертификаты СТО Газпром и ГОСТ ISO. В ближайших планах получить сертификат Института нефтегазовых технологических инициатив.

Предприятие принимает все возможные меры, чтобы поддерживать производство на достойном уровне и выпускать продукт, которым по праву может гордиться калужская земля. Для этого есть все необходимое: ​желание и возможности, современное производственное оборудование, а главное, ​сплочённый коллектив профессионалов, которые по-­настоящему увлечены своим делом.

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