Надёжность, мобильность, безопасность
Сейчас на колёса и даже на полозья можно поставить почти все, что обычно стоит на фундаменте: жилое помещение, кухню-столовую, офис или штаб, сушилку, лабораторию, медицинский кабинет, ремонтную мастерскую.
Легко догадаться, что подобная техника широко востребована в неосвоенных районах с суровыми природными условиями. В частности, это территории нефтегазовых разработок.
Соответственно и требования к продукции такие же суровые. Ведь от качества и надёжности авто-дома зависят не только надлежащие условия труда и жизни, но и безопасность людей.
Что нужно от хорошего дома на колёсах, работающего в экстремальной среде?
Первое — высокая прочность конструкции плюс отличные теплоизолирующие свойства.
Ещё необходима устойчивость к любым воздействиям внешней среды, а также пожаробезопасность.
Звукоизоляция также важна, чтобы звук работающих рядом установок не мешал переговорам или отдыху.
Наконец, дом на колёсах должен быть достаточно легким и практичным в использовании.
Обеспечить эти и другие важные свойства помогает строжайший контроль качества на всех этапах — от склейки сэндвич-панелей до финальной сборки.
Сейчас введён в строй новый испытательный стенд, который позволяет проверить ещё и функционирование шасси. Таким образом, конечный потребитель избавлен от необходимости какой-либо технической подготовки авто-дома: всё на месте, всё проверено и работает должным образом.
Доводить продукцию до совершенства помогает интенсивная обратная связь с потребителями. Инженеры предприятия находятся в непрерывном поиске даже малейших недочётов и находят способы их исправить.
При необходимости специалисты выезжают в район эксплуатации авто-дома и на месте решают любую проблему.
Помимо внутреннего контроля, на производстве действует система менеджмента качества. Это значит, что всю технологическую цепочку проверяют не только специалисты предприятия, но и независимые эксперты, работающие по системам Интергазсерт и ISO.
Выданные ими сертификаты гарантируют, что за ворота предприятия выезжают полностью готовые надёжные дома на колёсах, рассчитанные на работу в любых экстремальных условиях, хорошо продуманные и созданные с максимальной заботой об удобстве конечного потребителя.
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