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Общество

Надёжность, мобильность, безопасность

Одно из основных направлений производства Козельского механического завода — ​спецтехника и дома на колёсах.
15:09 сегодня
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Сейчас на колёса и даже на полозья можно поставить почти все, что обычно стоит на фундаменте: ​жилое помещение, кухню-­столовую, офис или штаб, сушилку, лабораторию, медицинский кабинет, ремонтную мастерскую.

Легко догадаться, что подобная техника широко востребована в неосвоенных райо­нах с суровыми природными условиями. В частности, это территории нефтегазовых разработок.

Соответственно и требования к продукции такие же суровые. Ведь от качества и надёжности авто-дома зависят не только надлежащие условия труда и жизни, но и безопасность людей.

Что нужно от хорошего дома на колёсах, работающего в экстремальной среде?

Первое — ​высокая прочность конструкции плюс отличные теплоизолирующие свойства.

Ещё необходима устойчивость к любым воздействиям внешней среды, а также пожаробезопасность.

Звукоизоляция также важна, чтобы звук работающих рядом установок не мешал переговорам или отдыху.

Наконец, дом на колёсах должен быть достаточно легким и практичным в использовании.

Обеспечить эти и другие важные свой­ства помогает строжайший контроль качества на всех этапах — ​от склейки сэндвич-­панелей до финальной сборки.

Сейчас введён в строй новый испытательный стенд, который позволяет проверить ещё и функционирование шасси. Таким образом, конечный потребитель избавлен от необходимости ­какой-­либо технической подготовки авто-дома: ​всё на месте, всё проверено и работает должным образом.

Доводить продукцию до совершенства помогает интенсивная обратная связь с потребителями. Инженеры предприятия находятся в непрерывном поиске даже малейших недочётов и находят способы их исправить.

При необходимости специалисты выезжают в район эксплуатации авто-дома и на месте решают любую проблему.

Помимо внутреннего контроля, на производстве действует система менеджмента качества. Это значит, что всю технологическую цепочку проверяют не только специалисты предприятия, но и независимые эксперты, работающие по системам Интергазсерт и ISO.

Выданные ими сертификаты гарантируют, что за ворота предприятия выезжают полностью готовые надёжные дома на колёсах, рассчитанные на работу в любых экстремальных условиях, хорошо продуманные и созданные с максимальной заботой об удобстве конечного потребителя.

Калужская обл., г. Козельск, Заводская пл., 1

тел.: +7 (48442) 2-05-20

http://komz.ru

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