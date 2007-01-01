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«Фуяо Стекло Рус»: идеальная прозрачность и безопасность

14:41 сегодня
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На калужском заводе производят автостекло, которое не подведёт водителей.

«Фуяо Стекло Рус» — ​один из лидеров на рынке автостекла — предъявляет высокие требования к безопасности и прочности собственной продукции.

Корпорация Фуяо работает уже более 30 лет и поставляет стёкла для автоконвейеров по всему миру, в том числе на заводы Ford, Mazda, Audi, Nissan, Toyota, Honda. Фуяо ценят за большой опыт, контроль качества и инновационные технологии.

На сегодняшний день завод «Фуяо Стекло Рус» в Калуге хорошо оснащён. Благодаря современному оборудованию и инновациям «Фуяо» добивается безупречного качества автостекла для легковых и грузовых автомобилей. При этом цена доступная, а автовладельцам не нужно долго ждать доставку.

Перечень автомобилей, для которых компания создаёт стекла, внушительный — ​это и российские авто, и иномарки. Можно найти стекло практически для любого автомобиля. Ассортимент ​огромный. В каталоге компании ​различные варианты автостёкол: прозрачные, тонированные, закалённые, инкапсулированные, со множеством различных опций — подогрев, защита от воды, от инфракрасного излучения, повышенная звукоизоляция. Есть даже система проецирования приборной панели на лобовое стекло. Такие стёкла выбирают те, кто следит за инновациями и меняет устаревшие стёкла на более эффективные.

Водители отмечают современность продукции «Фуяо», прозрачность стекла, отсутствие искажений, бликов, прочность и соответствие размеров. Все необходимые элементы (молдинги, крепления для датчиков дождя и зеркал) установлены сразу на заводе. Стёкла крепкие и ударопрочные. В качестве защитного покрытия используется специальная плёнка, которая при аварии не позволит стеклу рассыпаться на мелкие частички. Осколки останутся на плёнке и будут иметь тупые грани.

В наше время технологии не стоят на месте, и компания постоянно развивается. При этом качество остаётся стабильно высоким, это приоритет «Фуяо». Вся продукция в обязательном порядке проходит технический контроль на заводе. Поэтому стёкла «Фуяо» пользуются заслуженно положительной репутацией среди автоконцернов, сервисных центров и автовладельцев. Спрос высокий, а качество подтверждается положительным имиджем компании и многочисленными благодарностями клиентов.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13

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