Калужанин оскорбил инвалида-колясочника и получил штраф

Прокуратура Жиздринского района организовала проверку после обращения инвалида 1 группы.

38-летний местный житель из-за личной неприязни дважды оскорбил человека с ограниченными возможностями, когда ехал по населённому пункту.

В итоге было возбуждено два дела об административных правонарушениях. Теперь обидчик должен заплатить по три тысячи рублей за каждое из них.