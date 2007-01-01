В сквер Волкова в Калуге привезли тренажеры
Городской голова встретился с калужскими спортсменами и тренерами.
Об этом 14 ноября он сообщил в своем телеграм-канале.
Как рассказал градоначальник, тренажеры отечественного производства в сквер завезли на днях.
- Напомню, что в этом году в сквере предстоит завершить устройство освещения, а в следующем году, как потеплеет, подрядчик продолжит обустраивать новые дорожки с ударогасящим покрытием для бегунов и велосипедистов, - сообщил Денисов.
В следующем году обновленное спортивное пространство сможет принять еще больше любителей ЗОЖ.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь