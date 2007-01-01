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Новость дня Общество

В сквер Волкова в Калуге привезли тренажеры

Городской голова встретился с калужскими спортсменами и тренерами.
Анастасия Каторгина
12:37 сегодня
0 290
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Об этом 14 ноября он сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал градоначальник, тренажеры отечественного производства в сквер завезли на днях.

- Напомню, что в этом году в сквере предстоит завершить устройство освещения, а в следующем году, как потеплеет, подрядчик продолжит обустраивать новые дорожки с ударогасящим покрытием для бегунов и велосипедистов, - сообщил Денисов.

В следующем году обновленное спортивное пространство сможет принять еще больше любителей ЗОЖ.

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Лента комментариев
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2 612
Эдуард Самсонов

Выгнать всех этих бесполезных мигрантов, едут с семьями,администрация даёт им квартиры,а свои пороги обивают и результат ноль,в магазинах работают,хотя им запретили,плюют на закон губернатора Шапши!Всех их гнать!Они своей стране не нужны,а здесь то они зачем???Постоянно их проверять нужно!!!

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денисовские добавки в асфальт не сработали ? как же так ? гост оказался умнее ?

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shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

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best85

Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

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октябрёнок

"просто засыпать грунтом" важно подсыпать вовремя

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