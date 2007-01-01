В сквер Волкова в Калуге привезли тренажеры

Городской голова встретился с калужскими спортсменами и тренерами.

Об этом 14 ноября он сообщил в своем телеграм-канале.

Как рассказал градоначальник, тренажеры отечественного производства в сквер завезли на днях.

- Напомню, что в этом году в сквере предстоит завершить устройство освещения, а в следующем году, как потеплеет, подрядчик продолжит обустраивать новые дорожки с ударогасящим покрытием для бегунов и велосипедистов, - сообщил Денисов.

В следующем году обновленное спортивное пространство сможет принять еще больше любителей ЗОЖ.