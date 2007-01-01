Как развивается транспортная логистика в Калужской области: тренды, прогнозы, господдержка

Активное развитие экономики региона и удобное географическое положение обеспечили Калужской области стремительное развитие транспортно-логистической отрасли.

Однако сегодня эта сфера столкнулась с новыми вызовами. Как развивается транспортно-логистическая инфраструктура в регионе и какие инструменты могут ей в этом помочь, рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта «Яндекс Магистрали».

Калужская область входит в топ-20 регионов России по плотности железных дорог и автомагистралей. Она граничит с Московской и обладает значимым транзитным потенциалом, способным сделать ее важнейшим логистическим хабом Центрального федерального округа. По ее территории проходят ключевые транспортные артерии:

ж/д-магистрали «Донбасс-Санкт-Петербург», «Москва-Киев», «Мичуринск-Смоленск», «Сызрань-Вязьма»;

автомобильные трассы федерального значения «Москва-Киев», «Москва-Брест».

Калужская кольцевая автомобильная дорога имеет длину около 84 км. По ней ежедневно перемещается примерно 40 тысяч автомобилей. Стремительно развивается полностью реконструированный калужский международный аэропорт. В регионе работает несколько ведущих логистических операторов:

GEFCO;

Rhenus Logistics;

Green Logistics;

«Трансконтейнер».

Также в регионе работают уникальные мультимодальные терминально-логистические комплексы в формате «грузовой деревни» «Фрейт Вилладж Ворсино» и «Фрейт Вилладж Росва». Это первые проекты в России, в рамках которых было запущено производство и создана логистическая, транспортная и сервисная инфраструктура. «Фрейт Вилладж Ворсино» находится не пересечении Новой Москвы и Калужской области вдоль федеральной трассы М-3 и занимает 570 га, относится к индустриальному парку «Ворсино». Проект существует с 2011 года. Уникальное расположение деревни позволяет обслуживать основной грузооборот региона и распределять потоки грузов московского транспортного узла. «Фрейт Вилладж Росва» находится в двух километрах от М3 и также занимает 570 га, входит в состав индустриального парка «Росва».

Государственная поддержка отрасли

Правительство региона уделяет особое внимание развитию автомобильного, фармацевтического, аграрного и IT-кластера, понимая, что их динамика во многом зависит от формирования в Калужской области современной транспортно-логистической инфраструктуры. В связи с этим в регионе ведется строительство таможенных и складских комплексов, совершенствуется автомобильная, железнодорожная, авиационная инфраструктура, включая технологичное оснащение аэропортов.

Одним из приоритетных направлений развития региона является совершенствование дорожной сети, включая внедрение интеллектуальных систем и цифровых технологий в транспортную отрасль. Губернатор области Владислав Валерьевич Шапша отметил:

«Безусловно, важным принципом дальнейшего развития транспортной системы для нас остается предоставление бизнесу, а главное, жителям и гостям региона оптимальных по качеству, стоимости и, конечно, безопасности транспортных услуг. Эта задача уже успешно решается за счет реконструкции имеющейся дорожной сети, строительства новых дорог и цифровой трансформации всего транспортного комплекса. При этом особое внимание мы уделяем совершенствованию автодорожной сети. Например, сейчас команда региона работает над внедрением интеллектуальных транспортных систем».

Логистическая инфраструктура в регионе развивается в рамках Транспортной стратегии Российской Федерации. Она предусматривает формирование транспортной системы нового поколения, в соответствии с общим курсом страны на цифровое инновационное развитие. Ее внедрение будет осуществляться до 2030 года по следующим направлениям:

формирование единого транспортного пространства;

повышение конкурентоспособности транспортных услуг;

снижение вредного воздействия транспортной отрасли на окружающую среду;

повышение уровня безопасности на дорогах;

рост качества транспортных услуг.

«Одним из самых эффективных инструментов для решения этих и множества других задач является внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Они позволяют сократить количество ДТП, увеличить пропускную способность дорог, снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду», — отметил губернатор.

Внедрение ИТС в Калужской области реализуется согласно национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», главная цель которого — автоматизация управления движением для повышения эффективности и безопасности на дорогах.

Также Министр дорожного хозяйства Калужской области Михаил Голубев сообщил, что в транспортной отрасли региона есть ряд недостатков, над которыми еще предстоит работать:

«Главные негативные моменты массовой автомобилизации — загромождение улиц, постоянно растущие задержки людей и грузов на всех видах транспорта из-за недостаточного уровня управления транспортными потоками. Нельзя забывать и о вредном воздействии транспорта на окружающую среду: загрязнение воздуха, шум, вибрации. При этом количество личного транспорта растет. В Калуге не меньше одного автомобиля на семью. В области порядка 400 000 автотранспортных средств. Помочь снизить влияние этих негативных моментов должно создание новой категории транспортных систем — ИТС.

К примеру, телематические системы управления увеличивают автоматизацию и предсказуемость пассажирских перевозок. Интермодальные сервисы управления улучшают связь между разными видами транспорта. Это позволит водителям и пассажирам оперативно выбирать лучшие условия поездки и движения по автодорогам. Чтобы снизить вредное воздействие транспортных средств на окружающую среду, в составе ИТС предусмотрены энергоэффективные режимы движения транспортных потоков».

Начальник управления ИТС общеотраслевого центра компетенций ФАУ «Росдорнии» Василий Кургузов выделил основные проблемы, которые существуют именно в цифровом развитии дорожно-транспортной отрасли:

разобщенность данных телематических систем и информационных ресурсов;

неоднородность технического обеспечения регионов в целом, предприятий и заводов в частности;

уязвимость инфраструктуры, связанная с использованием аппаратного и программного обеспечения западных поставщиков;

недостаточная интеграция систем. Например, государственных информационных ресурсов и отраслевых решений бизнеса;

отсутствие стандартизации использования технологий и инструментов;

недостаточный уровень готовности калужских заводов и производств к внедрению высоких технологий.

Почему калужские предприятия не спешат внедрять цифровые инструменты

В последние годы российские предприниматели столкнулись с множеством вызовов: турбулентность на рынке, экономический кризис, санкции. В таких условиях калужским транспортным предприятиям пришлось предпринимать усилия, чтобы остаться на рынке — сокращать расходы, кадры. Некоторые пришли к выводу, что сейчас есть более важные задачи, чем внедрение инноваций, они не готовы к кардинальным переменам. И на это есть сразу несколько причин:

Цифровизация требует инвестиций. Многие калужские предприниматели считают, что внедрение инновационных инструментов всегда связано с закупкой высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, заключение контрактов с несколькими поставщиками на шестизначные суммы. На самом деле, например, подключение онлайн-кассы или внедрение электронного документооборота, интернет-бухгалтерии обходится бизнесу всего в несколько тысяч рублей и занимает немного времени. Большой цифровой путь может начинаться с отдельных шагов по автоматизации того или иного бизнес-процесса, поэтапного внедрения технологий.

Многие калужские предприниматели считают, что внедрение инновационных инструментов всегда связано с закупкой высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения, заключение контрактов с несколькими поставщиками на шестизначные суммы. На самом деле, например, подключение онлайн-кассы или внедрение электронного документооборота, интернет-бухгалтерии обходится бизнесу всего в несколько тысяч рублей и занимает немного времени. Большой цифровой путь может начинаться с отдельных шагов по автоматизации того или иного бизнес-процесса, поэтапного внедрения технологий. Работе с цифровыми инструментами нужно учиться. Некоторые руководители уверены, что понадобятся дополнительные кадры, умеющие работать с новыми инструментами, либо же потребуется обучение для сотрудников. На деле же оно сводится к просмотру простого и понятного вебинара или других обучающих материалов от поставщика цифрового инструмента.

Некоторые руководители уверены, что понадобятся дополнительные кадры, умеющие работать с новыми инструментами, либо же потребуется обучение для сотрудников. На деле же оно сводится к просмотру простого и понятного вебинара или других обучающих материалов от поставщика цифрового инструмента. Цифровые инструменты не подходят для их бизнеса. В этом уверены консервативные владельцы калужских предприятий и заводов, и управленцы, которые привыкли работать «по старым правилам». Однако важно отличать сложившиеся корпоративные традиции от рутинных процессов, которые отнимают у сотрудников большую часть времени. Другими словами, руководитель может считать своей позицией отказ от внедрения интеллектуальных помощников, ратуя за «живое» обслуживание клиентов. Но вот требование продолжать работать в Excel — пережиток прошлого.

В условиях кризиса цифровые технологии могут буквально спасти бизнес от ухода с рынка и вывести его на новый уровень за счет упрощения, оптимизации, автоматизации бизнес-процессов. Они позволяют тратить меньше времени и других ресурсов на выполнение ежедневных задач. В условиях активной цифровизации логистики в Калужской области бизнесу придется либо оцифровывться, либо уступать место конкурентам. Работать, как раньше, уже не получится — компания попросту не будет соответствовать требованиям рынка, потребителей и контролирующих органов. Прогрессивные руководители уже осознали, что цифровая трансформация — главный тренд в сфере транспорта и логистики Калужской области. И тем не менее, он не единственный.

Основные тренды в логистике Калужской области

Оптимизация и автоматизация

Цифровизация позволяет калужским заводам и предприятиям оптимизировать логистические цепочки, повысить эффективность бизнес-процессов за счет внедрения высокотехнологичных инструментов, например, систем управления складом (WMS) и транспортировкой (TMS). В результате становится более точным контроль движения товаров, сокращается время доставки.

Искусственный интеллект и машинное обучение позволяют автоматизировать аналитику и строить более точные прогнозы на основе реальных данных. «Умный» спутниковый мониторинг обеспечивает эффективное отслеживание перемещения грузов. Электронные платформы — более простое и быстрое взаимодействие поставщиков и перевозчиков.

Инновации

Инновации способствуют повышению конкурентоспособности участников калужского рынка грузоперевозок, а также развитию логистической отрасли в стране в целом.

В отрасли много внимания уделяют внедрению робототехники в бизнес-процессы. Например, автономные мобильные роботы (AMR) умеют самостоятельно перемещаться по складу и перевозить грузы. Благодаря этому не только повышается производительность труда, но и снижается количество несчастных случаев и вероятность ошибок. Устройства для сбора данных мониторят товары на складе, состояние оборудования в режиме 24/7. Благодаря этому можно своевременно пополнять запасы.

Экологичность

Экологическая осознанность стала трендом в логистике в 2024 году. Раньше эта повестка казалась третьестепенной задачей, а сегодня уверенно набрала обороты. Прогрессивные предприятия внедряют «зелёные» технологии, сокращают углеродный след, инвестируют в электромобили и следят за эффективностью маршрутов и использованием ГСМ. Калужские заводы всё чаще выбирают для упаковки переработанные или биоразлагаемые материалы. Растет государственная поддержка экологически чистых производств. Экологичность становится частью корпоративной этики и значимым фактором конкурентоспособности.

Импортозамещение

В условиях санкций и изменившихся международных сообщений калужские предприятия уделяют внимание внедрению отечественных IT-решений в складскую логистику. Это позволяет им не зависеть от иностранных вендоров и адаптироваться к изменившимся условиям рынка. Фокус на использовании российских разработок способствует повышению безопасности данных. Также локальное программное обеспечение лучше учитывает специфику российской логистики и законодательства.

Что ждет калужские заводы и предприятия в будущем

В ближайшие годы логистическая отрасль Калужской области продолжит адаптироваться к новым реалиям. Эксперты ожидают дальнейшее развитие и совершенствование логистических цепочек. Технологическое оснащения складов, использование цифровых инструментов для автоматизации управления запасами, логистики и доставки станут неотъемлемыми факторами повышения экономической эффективности предприятий и заводов. Тренд на экологичность стимулирует транспортные компании более ответственно относиться к вопросам использования ресурсов и сокращения выбросов.

В условиях санкций появятся дополнительные возможности для развития участников рынка внутри страны и экспорта в дружественные государства. Часть звеньев цепочек непременно останутся локализованными. Стимулированием внедрения инноваций в логистику продолжит заниматься государство. Это найдет отражение в национальных программах и инвестициях в инфраструктуру.

Поэтому идти по пути цифровизации рано или поздно предстоит всем участникам рынка, которые хотят удержать свои позиции и занятые ниши. Чтобы не оказаться в числе отстающих, важно следить за трендами, анализировать рынок и правильно готовиться к внедрению цифровых инструментов. Например, уже сегодня можно разработать поэтапную стратегию, спланировать бюджет, выбрать программные решения, которые принесут бизнесу отдачу в сжатые сроки.