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Калужские экспортеры приняли участие в международной выставке в Шанхае

12:43 сегодня
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В Китае завершает работу международная выставка FHC Shanghai Global Food Trade Show (FHC CHINA), которая проходила с 12-го по 14 ноября. Это комплексное мероприятие, которое объединяет несколько выставок пищевой отрасли. В этом году свою продукцию в Шанхае презентовали более двух тысяч предприятий из 60 стран мира.

Свой коллективный стенд в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» представили калужские компании:

  • ООО «Мирфудс» - производитель чипсов, снеков, злаковых
  • ООО «Юониус» - экспорт и оптовые поставки дикорастущих грибов и ягод
  • ООО «Шивар» - производитель подсолнечного нерафинированного масла

За три дня выставки участники смогли представить свою продукцию крупнейшим покупателям Азии, установить партнерские отношения с потенциальными заказчиками в одном из самых быстрорастущих городов Китая.

Китай остается главным драйвером роста экспорта России, и отечественные компании активно пользуются государственной поддержкой на каждом этапе экспортного цикла. Калужский Центр поддержки экспорта (действует на базе центра «Мой бизнес») оказывает содействие компаниям в подготовке стендов для участия в выставках, а также занимается организацией зарубежных бизнес-миссий для предпринимателей Калужской области. По вопросам участия можно обратиться в ЦПЭ по номеру телефона: +7 910 860-01-60.

Реклама. АНО «Центр поддержки экспорта Калужской области». Erid: 2VfnxvXKDFN
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