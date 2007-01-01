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Общество

35-й завод: качество для нас на первом месте

11:09 сегодня
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За более чем 75 лет предприятие стало важной частью истории процветания региона, внося значимый вклад в его развитие. 

Одной из важнейших составляющих успеха предприятия на рынке — ​тщательный контроль качества выпускаемой продукции. Нефтегазовая отрасль требует особые, повышенные требования к продукции, которая используется в том числе на Крайнем Севере. 

Опыт многих десятилетий

35-й Механический завод, основанный в 1948 году, сегодня специализируется на производстве высокотехнологичного оборудования для нефтегазового сектора.

С момента своего основания 35-й завод занялся ремонтом техники для аэропортов, позже работал под руководством Минобороны. В 2006 году он начал самостоятельную деятельность, что способствовало успешному развитию. Сегодня мощная техническая база завода обеспечивает полный цикл производства, включая раскрой металла, покраску и отгрузку продукции.

Генеральный директор предприятия Андрей Катков отметил, что за последний год предприятие обеспечило стабильные объемы производства и отгрузок, расширяя горизонты для будущих заказов до 12 месяцев.

Продукция завода в основном идет в «Газпром», но также рассматриваются другие рынки. Андрей Катков подчеркнул, что компания активно сертифицирует свою продукцию по стандартам других производителей. 

Масштабы производства

На территории завода, занимающей 14 гектаров, размещены семь основных производственных корпусов с общей площадью 30 000 кв. м. Эти корпуса оборудованы современным технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами. На территории завода есть закрытые и открытые склады, а также площадки для хранения материалов и готовой продукции.

В заготовительном цехе осуществляется раскрой листового металла с использованием термических и воздушно-­плазменных резаков, а также гильотинных ножниц. Гибка профилей производится на современных гидравлических прессах с числовым программным управлением (ЧПУ), что обеспечивает высокую точность и эффективность.

Механическая обработка изделий выполняется на токарно-­карусельных, горизонтально-­расточных и продольно-фрезерных станках, а также на других машинах токарно-­фрезерной группы. За годы планового технического переоснащения на заводе установлено оборудование, которое не имеет аналогов в регионе.

Новое оборудование включает два автоматических комплекса для сварки под слоем флюса, три гидравлические листогибочные машины с четырьмя валками, способные обрабатывать листы толщиной от 1 до 150 мм, сверлильно-­фрезерный станок с ЧПУ и кромкофрезерный станок. Также имеется дробеструйная и окрасочно-­сушильная камера с внутренними размерами 14 м х 6 м х 6 м,

окрасочный комплекс Graco для нанесения полиуретановых покрытий. Для проведения местной термической обработки сварных соединений приобретено специальное оборудование.

Пять сборочно-­сварочных цехов оснащены необходимым оборудованием для производства металлоконструкций любой сложности. Сборка продукции выполняется на универсальных монтажных плитах. Сварка осуществляется с использованием полуавтоматических аппаратов импортного производства. 

Контроль качества

На заводе внедрена многоуровневая система проверки от качества поступающего сырья до тестирования готовых изделий. Система менеджмента качества сертифицирована в ГОСТ Р ИСО 9001 и СТО Газпром 9001.

— Непосредственно за контроль качества продукции у нас отвечают два подразделения, — ​рассказал руководитель управления качеством продукта Сергей Крымский. — ​Это отдел технического контроля и центральная заводская лаборатория. Проверка начинается с момента поступления на предприятие материалов и комплектующих изделий. Проводится входной контроль, на котором мы убеждаемся, что данный материал соответствует всем заявленным параметрам, которые заложили конструктор и технолог.

Следующий этап контроля производится во время сборки и сварки изделий.

Выставляются и проверяются все зазоры, геометрия сварных соединений, после чего лаборатория проводит неразрушающие виды контроля: ультразвуковой, капиллярный, радиографический. Все специалисты ОТК и ЦЗЛ аттестованы.

Собранное изделие, например, емкостное оборудование, проходит обязательные гидравлические испытания, после чего наносится лакокрасочное покрытие. И финальный этап — ​это приемосдаточные испытания, на которых мы проверяем полностью все параметры изделия, которые были заложены конструктором, и только уже после этого оформляется паспорт на оборудование, и оно отправляется заказчику.

Общественное признание

Мощное производство, умение работать с коллективом, надежные и качественные поставки продукции, — ​это вкупе подтверждается неоднократными победами на конкурсах. 35-й завод не один раз становился лауреатом премии «Работодатель года», предприятие несколько лет подряд признавалось «Брендом года». 35-й завод имеет почетный титул «Гордость региона».

Г. Калуга, ул. Тульская, 128.

+7 (4842) 719-802

https://mz35.ru

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