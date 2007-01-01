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Общество

Калужский проект стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ

Дмитрий Ивьев
08:10 сегодня
0 464
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На федеральном уровне отмечена инициатива «Помощь рядом» регионального отделения Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны, рассказали 14 ноября в правительстве Калужской области.

Калужский проект стал одним из 126 финалистов. Всего на конкурс поступило больше 45 тысяч заявок.

Инициатива направлена на поддержание физического и морального духа военнослужащих.

В рамках финала будет проходить голосование. Поддержать калужский проект можно с 17 по 21 ноября на сайте dobro.ru.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пушкой по воробьям.....

...
Общество
24 нелегальных мигранта выдворены из Калужской области
11:43 сегодня
2 568
Эдуард Самсонов

Выгнать всех этих бесполезных мигрантов, едут с семьями,администрация даёт им квартиры,а свои пороги обивают и результат ноль,в магазинах работают,хотя им запретили,плюют на закон губернатора Шапши!Всех их гнать!Они своей стране не нужны,а здесь то они зачем???Постоянно их проверять нужно!!!

...
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Shurez
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денисовские добавки в асфальт не сработали ? как же так ? гост оказался умнее ?

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чувствую появится там скоро забор, чтобы не лазали где попало

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в европу пойдут рассказывать ?

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Alexandr Seva
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shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

...
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На улице Чижевского в Калуге проведут только частичный ремонт
15:34 13.11
1 2090
best85

Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

...
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Калужанке грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой
14:23 13.11
1 3028
октябрёнок

"просто засыпать грунтом" важно подсыпать вовремя

...
Благоустройство
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13:54 13.11
3 2300
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