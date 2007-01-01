Калужский проект стал финалистом премии #МЫВМЕСТЕ

На федеральном уровне отмечена инициатива «Помощь рядом» регионального отделения Центра реабилитации и интеграции инвалидов войны, рассказали 14 ноября в правительстве Калужской области.

Калужский проект стал одним из 126 финалистов. Всего на конкурс поступило больше 45 тысяч заявок.

Инициатива направлена на поддержание физического и морального духа военнослужащих.

В рамках финала будет проходить голосование. Поддержать калужский проект можно с 17 по 21 ноября на сайте dobro.ru.