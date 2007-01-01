Почему пациенты выбирают МедикПро

При записи к врачу хочется быть уверенным в его профессионализме и опыте.

Клиника МедикПро существует в нашем городе уже 9 лет, быстро став известной среди пациентов. Здесь можно получить помощь в лечении проктологических и эндокринологических проблем. Прием ведут настоящие профессионалы, врачи с большим опытом работы. Пациенты потом рекомендуют их своим друзьям и знакомым.

Врач-­проктолог с 20 -летним стажем Тимур Шабанов — ​оперирующий хирург, занимается лечением таких проктологических патологий, как геморрой, анальная трещина, полипы, воспалительные заболевания кишечника, дивертикулярная болезнь и др. и т. д., проводит малоинвазивные операции. Очень деликатно подходит к пациентам. Проктологическое обследование — не очень приятная процедура, и важно, что врач психологически помогает пациенту ее пройти. Всегда успокоит, объяснит, и страх уходит. Хорошо, когда врач по-­человечески внимателен к пациенту. Клиника МедикПро оснащена современным оборудованием, что позволяет доктору использовать передовые методы диагностики. При осмотре применяется видеодиагностическая стойка и одноразовое белье. Пациент лежит на левом боку. Обследование безболезненное и занимает всего 10–15 минут. А проблему можно сразу увидеть на экране.

При подборе тактики ведения пациентов Тимур Акифович делает выбор в пользу малотравматичных методик. Для лечения геморроя применяется инновационная лазерная технология по методике HeLP и HAL-RAR — ​операции на австрийском оборудовании по избавлению от геморроя за час, используется энергетическая платформа Valleylab FT10 с технологией LigaSure и ультразвуковой скальпель.

В МедикПро принимает и один из лучших эндокринологов Калуги, врач первой категории Наталия Шабанова, занимающая 1-е место в рейтинге эндокринологов на сайте Продокторов. Уже 20 лет она лечит пациентов с болезнями щитовидной железы, надпочечников, с сахарным диабетом, лишним весом, бесплодием, поликистозом яичников, остеопорозом, аденомой гипофиза, проблемами, связанными с возрастными изменениями гормонального фона у мужчин и женщин. На приеме врач сама проводит УЗИ‑диагностику, а также определяет уровень сахара в крови.

Очень удобно, что в МедикПро можно посетить и терапевта, оформить справку в бассейн, сделать ЭКГ, пройти качественное УЗИ‑обследование на аппарате экспертного уровня с функцией 3D и 4D-диагностики и сдать любые анализы — ​результаты будут уже на следующий день. Забор крови происходит безболезненно даже при «плохих» венах. А на ресепшен вас всегда запишут на удобное время, чтобы пройти диагностику и консультацию врача за один день.

Будние дни: с 8:00 до 19:00.

Суббота, воскресенье: с 8:00 до 17:00.

г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

8 (4842) 27-72-50

www.medicpro-kaluga.ru

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