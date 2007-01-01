Власти Калуги взяли кредит под залог здания администрации
- Калужская область у нас прославилась тем, что еще в давние времена, когда не хватало денег, когда не было таких механизмов поддержки, они брали кредиты в коммерческих банках и однажды заложили здание администрации. И если бы они не рассчитались, то администрацию выгнали бы на улицу, - поведал чиновник.
В мероприятии также принял участие городской голова Дмитрий Денисов, который в ответ на историю представителя власти ответил так:
- Было.
При этом вице-премьер подчеркнул, жизнь показала, что это был абсолютно оправданный риск. По мнению Хуснуллина, сейчас Калуга является благоустроенным, чистым и развитым городом.
- Тогда вы смогли пережить трудные времен, а сейчас с учетом тех мер поддержки, точно все переживем и все задачи решим, - заключил вице-премьер.