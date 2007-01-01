-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Власти Калуги взяли кредит под залог здания администрации
Новость дня Общество

Власти Калуги взяли кредит под залог здания администрации

То была давняя история. Ее 13 ноября на одном из форумов рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, говоря о первых результатах транспортной реформы в областной столице.
Анастасия Каторгина
16:49 сегодня
0 1664
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

- Калужская область у нас прославилась тем, что еще в давние времена, когда не хватало денег, когда не было таких механизмов поддержки, они брали кредиты в коммерческих банках и однажды заложили здание администрации. И если бы они не рассчитались, то администрацию выгнали бы на улицу, - поведал чиновник.

В мероприятии также принял участие городской голова Дмитрий Денисов, который в ответ на историю представителя власти ответил так:

- Было.

При этом вице-премьер подчеркнул, жизнь показала, что это был абсолютно оправданный риск. По мнению Хуснуллина, сейчас Калуга является благоустроенным, чистым и развитым городом.

- Тогда вы смогли пережить трудные времен, а сейчас с учетом тех мер поддержки, точно все переживем и все задачи решим, - заключил вице-премьер.   

Новости по тегу
городской голова город
Лента настроения
17 оценили
18%
0%
18%
0%
6%
59%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

...
Авто и транспорт
На улице Чижевского в Калуге проведут только частичный ремонт
15:34 сегодня
1 1384
best85

Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

...
Криминал
Калужанке грозит шесть лет колонии за оплату покупок чужой картой
14:23 сегодня
1 2624
октябрёнок

"просто засыпать грунтом" важно подсыпать вовремя

...
Благоустройство
В Калуге не успеют до холодов заасфальтировать все разрытия
13:54 сегодня
3 1906
октябрёнок

весь город должен соответствовать, и таблички-адреса домов проверить

...
Благоустройство
В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
13:53 сегодня
2 7570
Василёк

идет второй год как дамбу просто перекрыли, чтобы ничего с ней не делать. Какой суд... кого с кем и по какому поводу - это, кончено, для кп40 совсем не обязательные вопросы.

...
Авто и транспорт
В Калуге уже год не могут отремонтировать дамбу
12:48 сегодня
1 1760
Василёк

как называется волшебная добавка для асфальта, которая позволяет плевать на ГОСТ на дорожные покрытия ?

...
Авто и транспорт
В Калуге назвали сроки асфальтирования улицы Мичурина
12:39 сегодня
1 822
shestov

"Но дата проведения работ пока не называется." - всё как обычно - это же Калуга: набережную начали делать - недоделали, деревья спилили - швырнули, асфальт срезали - старые куски асфальта теперь будут валяться пока кто-нибудь куда-нибудь жаловаться не начнёт... Почему нельзя сделать работу сразу? Срезали асфальт - СРАЗУ убрали старый до конца (а лучше всего уложили новый), спилили деревья - убрали СРАЗУ... Ещё вопрос: зачем тогда вообще срезали асфальт?

...
Авто и транспорт
В Калуге срезали асфальт на улице Мичурина
12:31 сегодня
1 992
ILR

Всего 2 месяца, нужно год подождать, потом мешки сами порвутся - такое уже было на той же улице. Так что, это ещё не срок "шевеления" соответствующих структур в управе.😮

...
Благоустройство
В Калуге мешки с мусором бросили на два месяца
12:14 сегодня
1 964
mrTJohn

Буквально ходют под себя.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге фекалиями затопило подвал жилого дома
11:25 сегодня
1 1672
Василёк

Прикормленное комовское рекламное агентство пытается догнать инфляцию. Но вот тут хот какая-то польза. Главное чтобы из дров вывески не появились.

...
Благоустройство
В Калуге предпринимателей заставят поменять вывески на площади Победы
10:21 сегодня
2 7570
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
eyJpdiI6Im1ja1d6RmxIaklFNndsYmMwU3IzNUE9PSIsInZhbHVlIjoidEhVM3BKMHA5a2dBTm9jTnp4THJQYVRtcFloWFRldjVITzA3NTBqQTEyYUpaeGE5N1J5RWZ1RStLS0JqZ2R3ZEtHa1dWa2s5MFFjd3ZwaTVuRTR6cWRyNnlibTVPZzBiQTFPOTRvNEwzUFJjNi9wZEJiZ3I5YkVzV2VDL083Z05KMXpYR3ZmTGpudWVrRlliY3AxR0FxZlZERVE1Y1dFZmxDck8ySW5Pb2NqR09iNU9ibnpNOThHcmZnOTQxR0pVaUg0YnliczdCWlZCRmdvbmhxYmhzL29OT1AvcHJiMk44R296c1dEMkg1TENUbGM5ZG05Y2tYNUwwZFlXWTBlQUZjWXFCZ3NpRXN3NWNlZDd5eEkzQnhmTnE1SnFkcjlPc3dkWFJITk9PeHE5KzNxNzNydXZ6MDRaZmUyU1VoMGZvM1kvNFB0Q0hWaDAyVFVDdUl2ckZST0Y0WmFrMEVKS3BNRXB5QndIeTFsbFZwdjd6ZjJYN3hzTWMreVloYXNuNlMyakFqSWtDcTlabWdwSG9nQWNnZ050YjFnWWJDNEZHM05NM0Z5ZTkzUDkyUEd6S1FoR0tIRUtZNEF0aG9qUk5CMlV4WXB5S29KRTFJNXFQSG9kclhQWHVyOG54RDY4MTBRMmQ0NW1KdDExdGdCbVVqMm9QQkFqRyt5ZE96VE5aa0l0VlZmQ3U3U1JLK3hwNDBNQ0FNb2tUZ0NpRE80aTJGLzJLaGQ3SGNKcnVhNjM1Y0ZkNTFnTWlZYk0rbG5KcG9UWTRWZjQvc2FOVjRCaURHOStNV2oxK0ROUndIV2FwWXB3L2ltVGdiSkZpTmp5WW5POExpZlVrZXZpRnlTMSIsIm1hYyI6IjQ2OTQ2ZmFkZjU5ZjY3ZjZjNTliYzA1ZjRlZDViOGIxNjY3ZDkzNzBjMDcwZWI5ZTg2OTEyMTJlYjk1NTQyMWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlJWOWlRQUJ5ckJKcGJmVmNaS01NOEE9PSIsInZhbHVlIjoiK3FPbnhHK3BBemNjd3VzSTNCWjVCS0I1Q2NVbDNLRnhONHVJUXRCcTUrcUYxL1A2cytNM1c0V21GUFF4eVlYZ0tmcnRkRGxIS3Z2YmMvOTVrNS9oWS9FejUxc2RpN01wbko4SDdua3ZaTTNPKzlDbUlDUk9mZkIveEMrZ1BYTEN0RUVKQTY2K2w4WTBNMHdjS0dFS0E2ZVE0MGZHdStIeGcvZGF1biszcTA4Z0NMU0ZYdVpkQjhVVGpkT1VoTUY1Snh2VStzMVFwcmJGaFE2V29PYXczYUtCaHNtMnRTYzNSUFA5R05nbFY2aUxYbzh5SkE3T3ZGMjlKYjBGbzRCKzBKVElTekRZY0xqOFdhRnpGRlNaaWs1WDg2SVBGaWNwN3NvK2xmYWhoS0pzRGp1RU0waU4ydEpHR0Y1OXFpMWlmSkdKOXQ3aEgrSXRIQzNQaExMbVpqamNvaUVOcDlxUVZjQ1R6akxzS2MzT1dGanV2c2M4eDY1WUlSWnpRdnZKd3N2Y0E4TkVIL2gzQi9HYXptOGRlb255MHpYWWMwRVJEdHdOVENEQVJMQ2x3ODlqN3Z1VkJGeGdSNWNuT24rVyIsIm1hYyI6IjE0MThiMWZkNDFhMWRiOGJmYThmYzI5MmNiZDk4OGY5YTQ5ZjY4NDY1ZDY3NjMyZTQ5ZGMzYzQ5YjY3NDM3MzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+