Ноябрьские цветы заметили в калужском бору

Если точнее, то это раскрывшиеся плоды бересклета европейского.

- Из них уже выпали созревшие семена, а сами розово-красные коробочки останутся на ветвях вплоть до серьезных морозов, - рассказали 13 ноября в региональной Дирекции парков.

Кустарник занесен в областную Красную книгу. Встречается в Калужском бору, где растет и расселяется вблизи существовавших ранее посадок.

Его естественным местом произрастания являются широколиственные леса южной части региона, но иногда можно увидеть и в городе, в связи с популярностью в озеленении и ландшафтном дизайне.