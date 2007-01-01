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Общество

Ноябрьские цветы заметили в калужском бору

Если точнее, то это раскрывшиеся плоды бересклета европейского.
Дмитрий Ивьев
16:00 сегодня
0 612
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- Из них уже выпали созревшие семена, а сами розово-красные коробочки останутся на ветвях вплоть до серьезных морозов, - рассказали 13 ноября в региональной Дирекции парков.

Кустарник занесен в областную Красную книгу. Встречается в Калужском бору, где растет и расселяется вблизи существовавших ранее посадок.

Его естественным местом произрастания являются широколиственные леса южной части региона, но иногда можно увидеть и в городе, в связи с популярностью в озеленении и ландшафтном дизайне.

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Лента комментариев
shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

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best85

Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

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"просто засыпать грунтом" важно подсыпать вовремя

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как называется волшебная добавка для асфальта, которая позволяет плевать на ГОСТ на дорожные покрытия ?

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shestov

"Но дата проведения работ пока не называется." - всё как обычно - это же Калуга: набережную начали делать - недоделали, деревья спилили - швырнули, асфальт срезали - старые куски асфальта теперь будут валяться пока кто-нибудь куда-нибудь жаловаться не начнёт... Почему нельзя сделать работу сразу? Срезали асфальт - СРАЗУ убрали старый до конца (а лучше всего уложили новый), спилили деревья - убрали СРАЗУ... Ещё вопрос: зачем тогда вообще срезали асфальт?

...
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В Калуге срезали асфальт на улице Мичурина
12:31 сегодня
1 992
ILR

Всего 2 месяца, нужно год подождать, потом мешки сами порвутся - такое уже было на той же улице. Так что, это ещё не срок "шевеления" соответствующих структур в управе.😮

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В Калуге мешки с мусором бросили на два месяца
12:14 сегодня
1 964
mrTJohn

Буквально ходют под себя.

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11:25 сегодня
1 1672
Василёк

Прикормленное комовское рекламное агентство пытается догнать инфляцию. Но вот тут хот какая-то польза. Главное чтобы из дров вывески не появились.

...
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10:21 сегодня
2 7570
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