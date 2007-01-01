В Калужской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали кровлю

После обращений местных жителей надзорный орган Думиничского района организовал проверку.

Оказалось, что на крыше одного из многоквартирных домов в Думиничах были локальные разрушения. Из-за этого весной и осенью талые и дождевые воды подтапливали верхние этажи жилых помещений.

В адрес главы администрации было внесено представление.

Ремонт кровли по итогу провели.