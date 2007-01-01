В Калужской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали кровлю
После обращений местных жителей надзорный орган Думиничского района организовал проверку.
Оказалось, что на крыше одного из многоквартирных домов в Думиничах были локальные разрушения. Из-за этого весной и осенью талые и дождевые воды подтапливали верхние этажи жилых помещений.
В адрес главы администрации было внесено представление.
Ремонт кровли по итогу провели.
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