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Общество

В Калужской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали кровлю

После обращений местных жителей надзорный орган Думиничского района организовал проверку.
Анастасия Каторгина
16:10 сегодня
0 584
Фото: прокуратура Калужской области
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Оказалось, что на крыше одного из многоквартирных домов в Думиничах были локальные разрушения. Из-за этого весной и осенью талые и дождевые воды подтапливали верхние этажи жилых помещений.

В адрес главы администрации было внесено представление.

Ремонт кровли по итогу провели.

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Лента комментариев
shestov

Ничего не понятно, но очень интересно: "мы нацелены в первую очередь на обеспечение комфортного движения транспортных средств и это не полноценный ремонт дороги, поэтому будут выполнены работы только по прямому ходу, а потом планируется полноценный ремонт" - какой смысл несёт эта фраза? - Мы ща "залепим тяп-ляп" а потом (кстати, потом - когда наступит? Дата/время точное есть?) посмотрим... - такой смысл?

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Оставил добровольно,может решил компенсировать её затраты после похода в магазин. Не дождался и у шёл и что - значит доверил,типа возьми сколько надо. Протрезвел и жаба задавила ? Полиции заняться больше нечем?

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Всего 2 месяца, нужно год подождать, потом мешки сами порвутся - такое уже было на той же улице. Так что, это ещё не срок "шевеления" соответствующих структур в управе.😮

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mrTJohn

Буквально ходют под себя.

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