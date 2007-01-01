В Калужской области открыли памятник Саиту Мамбетшаеву
Торжественная церемония прошла в среду, 13 ноября, в Воротынске.
Почетный гражданин Бабынинского района и Воротынска умер год назад.
Под началом Мамбетшаева были построены кирпичный завод и завод санитарной керамики.
Мамбетшаев был инициатором строительства жилых домов, детского сада, школ и магазинов.
Он был награжден Орденом «Трудового Красного Знамени», Орденом «Заслуги перед Отечеством IV степени», Орденом «Заслуги перед Отечеством III степени», Орденом «Почета», Орденом «Князя Московского III степени».
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