В Калужской области открыли памятник Саиту Мамбетшаеву

Торжественная церемония прошла в среду, 13 ноября, в Воротынске.

Почетный гражданин Бабынинского района и Воротынска умер год назад.

Под началом Мамбетшаева были построены кирпичный завод и завод санитарной керамики.

Мамбетшаев был инициатором строительства жилых домов, детского сада, школ и магазинов.

Он был награжден Орденом «Трудового Красного Знамени», Орденом «Заслуги перед Отечеством IV степени», Орденом «Заслуги перед Отечеством III степени», Орденом «Почета», Орденом «Князя Московского III степени».