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Общество

Проблемный завод в Калужской области перенесут к маю 2025 года

Ранее жители Ферзиково неоднократно жаловались на вонь, исходящую от предприятия «Агрокальций».
Дмитрий Ивьев
14:27 сегодня
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Сейчас стороны ждут результаты независимой экспертизы. Однако уже стало известно, что предприятие переедет на другую площадку.

- В результате переговоров районных властей предприниматели, независимо от решения судов, планируют закрыть производство в поселке Ферзиково к маю 2025 года и переместиться в другое, более отдаленное от жилых массивов место, предоставленное администрацией района, - рассказал 13 ноября по итогам встречи с жителями Ферзиково уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

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