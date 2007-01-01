Проблемный завод в Калужской области перенесут к маю 2025 года

Ранее жители Ферзиково неоднократно жаловались на вонь, исходящую от предприятия «Агрокальций».

Сейчас стороны ждут результаты независимой экспертизы. Однако уже стало известно, что предприятие переедет на другую площадку.

- В результате переговоров районных властей предприниматели, независимо от решения судов, планируют закрыть производство в поселке Ферзиково к маю 2025 года и переместиться в другое, более отдаленное от жилых массивов место, предоставленное администрацией района, - рассказал 13 ноября по итогам встречи с жителями Ферзиково уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.