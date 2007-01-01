Калужская область договорилась о сотрудничестве с Хабаровским краем
В среду, 13 ноября, подписи под документом в режиме видеоконференцсвязи поставили Владислав Шапша и избранный недавно губернатором Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Соглашение предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, социальное и культурное сотрудничество.
Напомним, ранее Демешин возглавлял прокуратуру Калужской области.
- Соглашение - это дополнительные возможности для укрепления двусторонних связей, - подчеркнул Шапша.
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