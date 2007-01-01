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В Калуге демонтировали понтонный мост

Дмитрий Ивьев

Переправу через Оку на улице Воробьевской убрали до весны 2025 года.

Дмитрий Ивьев 206 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники