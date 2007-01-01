В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам

Согласно судебному решению, мужчина должен был оформить на экс-супругу половину квартиры, земельный участок, а также в придачу выплатить 122 тысячи рублей.

Это компенсация за превышение стоимости переданного в его собственность имущества.

У него самого осталось половина квартиры и дорогостоящая иномарка.

Об этом 12 ноября рассказали в УФССП.

Однако решение суда в срок исполнено не было и в дело вмешались судебные приставы. Они вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также ему запретили покидать страну.

В итоге житель наукограда исполнил решение судебного органа.