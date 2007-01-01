В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам
Согласно судебному решению, мужчина должен был оформить на экс-супругу половину квартиры, земельный участок, а также в придачу выплатить 122 тысячи рублей.
Это компенсация за превышение стоимости переданного в его собственность имущества.
У него самого осталось половина квартиры и дорогостоящая иномарка.
Об этом 12 ноября рассказали в УФССП.
Однако решение суда в срок исполнено не было и в дело вмешались судебные приставы. Они вынесли в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также ему запретили покидать страну.
В итоге житель наукограда исполнил решение судебного органа.
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