В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода

Работы ведутся на центральной улице Кирова и продолжаются на Чижевского.

- Уже отремонтировано свыше 20 объектов, такие как 2-й Тарутинский проезд, Киёвский проезд, улицы Дубрава, Подвойского и другие, - рассказал 12 ноября городской голова Дмитрий Денисов.

Также проводятся работы на Постовалова, Товарной, Литвиновской, Мичурина, Литейной и Литейном переулке, а также на нескольких улицах в Куровском и на 14 межквартальных проездах.

- В период межсезонья подрядчик использует специальные добавки в асфальтобетонную смесь, они позволяют работать при минусовых температурах, - уточнил чиновник.